Joltify (JOLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Joltify (JOLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Joltify (JOLT) teave Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain. Ametlik veebisait: https://www.joltify.io/ Valge raamat: https://docs.joltify.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x7Db21353A0c4659B6A9a0519066aa8D52639Dfa5 Ostke JOLT kohe!

Joltify (JOLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Joltify (JOLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 348.75M $ 348.75M $ 348.75M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.43M $ 8.43M $ 8.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 Praegune hind: $ 0.01686 $ 0.01686 $ 0.01686 Lisateave Joltify (JOLT) hinna kohta

Joltify (JOLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Joltify (JOLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JOLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JOLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JOLT tokeni tokenoomikat, avastage JOLT tokeni reaalajas hinda!

Joltify (JOLT) hinna ajalugu JOLT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JOLT hinna ajalugu kohe!

JOLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JOLT võiks suunduda? Meie JOLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JOLT tokeni hinna ennustust kohe!

