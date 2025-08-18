Rohkem infot JOLT

JOLT Hinnainfo

JOLT Valge raamat

JOLT Ametlik veebisait

JOLT Tokenoomika

JOLT Hinnaprognoos

JOLT Ajalugu

JOLT – ostujuhend

JOLT-usaldusraha valuutakonverter

JOLT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Joltify logo

Joltify hind(JOLT)

1 JOLT/USD reaalajas hind:

$0,01745
$0,01745$0,01745
+%0,171D
USD
Joltify (JOLT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:03 (UTC+8)

Joltify (JOLT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,01742
$ 0,01742$ 0,01742
24 h madal
$ 0,01755
$ 0,01755$ 0,01755
24 h kõrge

$ 0,01742
$ 0,01742$ 0,01742

$ 0,01755
$ 0,01755$ 0,01755

$ 0,7428055910578375
$ 0,7428055910578375$ 0,7428055910578375

$ 0,002848679609107114
$ 0,002848679609107114$ 0,002848679609107114

%0,00

+%0,17

+%0,34

+%0,34

Joltify (JOLT) reaalajas hind on $ 0,01745. Viimase 24 tunni jooksul JOLT kaubeldud madalaim $ 0,01742 ja kõrgeim $ 0,01755 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,7428055910578375 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,002848679609107114.

Lüliajalise tootluse osas on JOLT muutunud %0,00 viimase tunni jooksul, +%0,17 24 tunni vältel +%0,34 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Joltify (JOLT) – turuteave

No.4306

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 55,42K
$ 55,42K$ 55,42K

$ 8,73M
$ 8,73M$ 8,73M

0,00
0,00 0,00

500.000.000
500.000.000 500.000.000

348.750.054
348.750.054 348.750.054

%0,00

BSC

Joltify praegune turukapitalisatsioon on $ 0,00 $ 55,42K 24 tunnise kauplemismahuga. JOLT ringlev varu on 0,00, mille koguvaru on 348750054. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8,73M.

Joltify (JOLT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Joltify tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0,0000296+%0,17
30 päeva$ +0,00931+%114,37
60 päeva$ +0,00744+%74,32
90 päeva$ -0,00019-%1,08
Joltify Hinnamuutus täna

Täna registreeris JOLT muutuse $ +0,0000296 (+%0,17), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Joltify 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0,00931 (+%114,37) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Joltify 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JOLT $ +0,00744 (+%74,32), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Joltify 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,00019 (-%1,08) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Joltify (JOLT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Joltify hinnaajaloo lehte.

Mis on Joltify (JOLT)

Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain.

Joltify on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Joltify investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JOLT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Joltify kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Joltify ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Joltify hinna ennustus (USD)

Kui palju on Joltify (JOLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Joltify (JOLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Joltify nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Joltify hinna ennustust kohe!

Joltify (JOLT) tokenoomika

Joltify (JOLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Joltify (JOLT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Joltify osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Joltify osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JOLT kohalike valuutade suhtes

1 Joltify(JOLT)/VND
459,19675
1 Joltify(JOLT)/AUD
A$0,0266985
1 Joltify(JOLT)/GBP
0,0127385
1 Joltify(JOLT)/EUR
0,0148325
1 Joltify(JOLT)/USD
$0,01745
1 Joltify(JOLT)/MYR
RM0,0734645
1 Joltify(JOLT)/TRY
0,7128325
1 Joltify(JOLT)/JPY
¥2,56515
1 Joltify(JOLT)/ARS
ARS$22,6035085
1 Joltify(JOLT)/RUB
1,389718
1 Joltify(JOLT)/INR
1,5270495
1 Joltify(JOLT)/IDR
Rp281,4515735
1 Joltify(JOLT)/KRW
24,235956
1 Joltify(JOLT)/PHP
0,9867975
1 Joltify(JOLT)/EGP
￡E.0,841439
1 Joltify(JOLT)/BRL
R$0,09423
1 Joltify(JOLT)/CAD
C$0,024081
1 Joltify(JOLT)/BDT
2,119128
1 Joltify(JOLT)/NGN
26,763763
1 Joltify(JOLT)/UAH
0,7191145
1 Joltify(JOLT)/VES
Bs2,35575
1 Joltify(JOLT)/CLP
$16,8218
1 Joltify(JOLT)/PKR
Rs4,943236
1 Joltify(JOLT)/KZT
9,4476045
1 Joltify(JOLT)/THB
฿0,564682
1 Joltify(JOLT)/TWD
NT$0,5240235
1 Joltify(JOLT)/AED
د.إ0,0640415
1 Joltify(JOLT)/CHF
Fr0,01396
1 Joltify(JOLT)/HKD
HK$0,136459
1 Joltify(JOLT)/AMD
֏6,670437
1 Joltify(JOLT)/MAD
.د.م0,1568755
1 Joltify(JOLT)/MXN
$0,326664
1 Joltify(JOLT)/PLN
0,0633435
1 Joltify(JOLT)/RON
лв0,075384
1 Joltify(JOLT)/SEK
kr0,1662985
1 Joltify(JOLT)/BGN
лв0,0291415
1 Joltify(JOLT)/HUF
Ft5,887281
1 Joltify(JOLT)/CZK
0,3645305
1 Joltify(JOLT)/KWD
د.ك0,00532225
1 Joltify(JOLT)/ILS
0,0588065
1 Joltify(JOLT)/NOK
kr0,177292
1 Joltify(JOLT)/NZD
$0,029316

Joltify ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Joltify võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Joltify ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Joltify kohta

Kui palju on Joltify (JOLT) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOLT hind USD on 0,01745 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOLT/USD hind?
Praegune hind JOLT/USD on $ 0,01745. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Joltify turukapitalisatsioon?
JOLT turukapitalisatsioon on $ 0,00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOLT ringlev varu?
JOLT ringlev varu on 0,00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOLT (ATH) hind?
JOLT saavutab ATH hinna summas 0,7428055910578375 USD.
Mis oli kõigi aegade JOLT madalaim (ATL) hind?
JOLT nägi ATL hinda summas 0,002848679609107114 USD.
Milline on JOLT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOLT kauplemismaht on $ 55,42K USD.
Kas JOLT sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOLT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:03 (UTC+8)

Joltify (JOLT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

JOLT/USD kalkulaator

Summa

JOLT
JOLT
USD
USD

1 JOLT = 0,01745 USD

Kauplemine: JOLT

JOLTUSDT
$0,01745
$0,01745$0,01745
+%0,05

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu