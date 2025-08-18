Rohkem infot JOC

Japan Open Chain hind(JOC)

$0.0815
+0.24%1D
Japan Open Chain (JOC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:00:55 (UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) hinna teave (USD)

$ 0.0807
$ 0.0828
$ 0.0807
$ 0.0828
$ 0.2006639953949927
$ 0.05313718186221487
Japan Open Chain (JOC) reaalajas hind on $ 0.0815. Viimase 24 tunni jooksul JOC kaubeldud madalaim $ 0.0807 ja kõrgeim $ 0.0828 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2006639953949927 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05313718186221487.

Lüliajalise tootluse osas on JOC muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel +2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Japan Open Chain (JOC) – turuteave

No.4018

$ 0.00
$ 99.67K
$ 81.50M
0.00
1,000,000,000
JOC

Japan Open Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 99.67K 24 tunnise kauplemismahuga. JOC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Japan Open Chain (JOC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Japan Open Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000195+0.24%
30 päeva$ -0.0084-9.35%
60 päeva$ -0.0311-27.62%
90 päeva$ -0.0418-33.91%
Japan Open Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris JOC muutuse $ +0.000195 (+0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Japan Open Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0084 (-9.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Japan Open Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JOC $ -0.0311 (-27.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Japan Open Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0418 (-33.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Japan Open Chain (JOC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Japan Open Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Japan Open Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JOC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Japan Open Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Japan Open Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Japan Open Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Japan Open Chain (JOC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Japan Open Chain (JOC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Japan Open Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Japan Open Chain hinna ennustust kohe!

Japan Open Chain (JOC) tokenoomika

Japan Open Chain (JOC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Japan Open Chain (JOC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Japan Open Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Japan Open Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JOC kohalike valuutade suhtes

Japan Open Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Japan Open Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Japan Open Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Japan Open Chain kohta

Kui palju on Japan Open Chain (JOC) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOC hind USD on 0.0815 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOC/USD hind?
Praegune hind JOC/USD on $ 0.0815. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Japan Open Chain turukapitalisatsioon?
JOC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOC ringlev varu?
JOC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOC (ATH) hind?
JOC saavutab ATH hinna summas 0.2006639953949927 USD.
Mis oli kõigi aegade JOC madalaim (ATL) hind?
JOC nägi ATL hinda summas 0.05313718186221487 USD.
Milline on JOC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOC kauplemismaht on $ 99.67K USD.
Kas JOC sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

