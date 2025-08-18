Japan Open Chain (JOC) reaalajas hind on $ 0.0815. Viimase 24 tunni jooksul JOC kaubeldud madalaim $ 0.0807 ja kõrgeim $ 0.0828 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2006639953949927 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05313718186221487.
Lüliajalise tootluse osas on JOC muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel +2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Japan Open Chain (JOC) – turuteave
Japan Open Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 99.67K 24 tunnise kauplemismahuga. JOC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Japan Open Chain (JOC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Japan Open Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000195
+0.24%
30 päeva
$ -0.0084
-9.35%
60 päeva
$ -0.0311
-27.62%
90 päeva
$ -0.0418
-33.91%
Japan Open Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris JOC muutuse $ +0.000195 (+0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Japan Open Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0084 (-9.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Japan Open Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JOC $ -0.0311 (-27.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Japan Open Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0418 (-33.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.
Japan Open Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Japan Open Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JOC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Japan Open Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Japan Open Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Japan Open Chain (JOC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Japan Open Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Japan Open Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
