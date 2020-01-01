JLaunchpad (JLP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JLaunchpad (JLP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JLaunchpad (JLP) teave A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi. Ametlik veebisait: https://www.jlaunchpad.com Valge raamat: https://docs.jlaunchpad.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f Ostke JLP kohe!

JLaunchpad (JLP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JLaunchpad (JLP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 484.80K $ 484.80K $ 484.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 Praegune hind: $ 0.0004848 $ 0.0004848 $ 0.0004848 Lisateave JLaunchpad (JLP) hinna kohta

JLaunchpad (JLP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JLaunchpad (JLP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JLP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JLP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JLP tokeni tokenoomikat, avastage JLP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JLP Kas olete huvitatud JLaunchpad (JLP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JLP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JLP MEXC-ist osta!

JLaunchpad (JLP) hinna ajalugu JLP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JLP hinna ajalugu kohe!

JLP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JLP võiks suunduda? Meie JLP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JLP tokeni hinna ennustust kohe!

