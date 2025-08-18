Mis on JLaunchpad (JLP)

A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.

JLaunchpad on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JLaunchpad investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida JLP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse JLaunchpad kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JLaunchpad ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

JLaunchpad hinna ennustus (USD)

Kui palju on JLaunchpad (JLP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JLaunchpad (JLP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JLaunchpad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JLaunchpad hinna ennustust kohe!

JLaunchpad (JLP) tokenoomika

JLaunchpad (JLP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JLP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JLaunchpad (JLP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas JLaunchpad osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JLaunchpad osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JLP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

JLaunchpad ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JLaunchpad võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JLaunchpad kohta Kui palju on JLaunchpad (JLP) tänapäeval väärt? Reaalajas JLP hind USD on 0.0004836 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JLP/USD hind? $ 0.0004836 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JLP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JLaunchpad turukapitalisatsioon? JLP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JLP ringlev varu? JLP ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JLP (ATH) hind? JLP saavutab ATH hinna summas 0.008487114292929202 USD . Mis oli kõigi aegade JLP madalaim (ATL) hind? JLP nägi ATL hinda summas 0.00025110873318845 USD . Milline on JLP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JLP kauplemismaht on $ 54.60 USD . Kas JLP sel aastal kõrgemale ka suundub? JLP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JLP hinna ennustust

JLaunchpad (JLP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.