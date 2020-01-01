JEWEL (JEWEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JEWEL (JEWEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JEWEL (JEWEL) teave JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply Ametlik veebisait: https://defikingdoms.com/ Valge raamat: https://docs.defikingdoms.com/ Plokiahela Explorer: https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f Ostke JEWEL kohe!

JEWEL (JEWEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JEWEL (JEWEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Koguvaru: $ 121.01M $ 121.01M $ 121.01M Ringlev varu: $ 113.54M $ 113.54M $ 113.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 Praegune hind: $ 0.03617 $ 0.03617 $ 0.03617 Lisateave JEWEL (JEWEL) hinna kohta

JEWEL (JEWEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JEWEL (JEWEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JEWEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JEWEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JEWEL tokeni tokenoomikat, avastage JEWEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JEWEL Kas olete huvitatud JEWEL (JEWEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JEWEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JEWEL MEXC-ist osta!

JEWEL (JEWEL) hinna ajalugu JEWEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JEWEL hinna ajalugu kohe!

JEWEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JEWEL võiks suunduda? Meie JEWEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JEWEL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!