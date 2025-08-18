Rohkem infot JEWEL

1 JEWEL/USD reaalajas hind:

$0.03889
+0.77%1D
USD
JEWEL (JEWEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:00:48 (UTC+8)

JEWEL (JEWEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03712
24 h madal
$ 0.04319
24 h kõrge

$ 0.03712
$ 0.04319
$ 23.36459909812949
$ 0.010132781636744387
0.00%

+0.77%

-3.48%

-3.48%

JEWEL (JEWEL) reaalajas hind on $ 0.03889. Viimase 24 tunni jooksul JEWEL kaubeldud madalaim $ 0.03712 ja kõrgeim $ 0.04319 näitab aktiivset turu volatiivsust. JEWELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.36459909812949 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010132781636744387.

Lüliajalise tootluse osas on JEWEL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.77% 24 tunni vältel -3.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JEWEL (JEWEL) – turuteave

No.1469

$ 4.42M
$ 54.40K
$ 4.71M
113.54M
121,010,985.61186135
NONE

JEWEL praegune turukapitalisatsioon on $ 4.42M $ 54.40K 24 tunnise kauplemismahuga. JEWEL ringlev varu on 113.54M, mille koguvaru on 121010985.61186135. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

JEWEL (JEWEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse JEWEL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002972+0.77%
30 päeva$ -0.00453-10.44%
60 päeva$ +0.00103+2.72%
90 päeva$ -0.0111-22.21%
JEWEL Hinnamuutus täna

Täna registreeris JEWEL muutuse $ +0.0002972 (+0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

JEWEL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00453 (-10.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

JEWEL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JEWEL $ +0.00103 (+2.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

JEWEL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0111 (-22.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada JEWEL (JEWEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe JEWEL hinnaajaloo lehte.

Mis on JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JEWEL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JEWEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse JEWEL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JEWEL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

JEWEL hinna ennustus (USD)

Kui palju on JEWEL (JEWEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JEWEL (JEWEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JEWEL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JEWEL hinna ennustust kohe!

JEWEL (JEWEL) tokenoomika

JEWEL (JEWEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JEWEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JEWEL (JEWEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas JEWEL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JEWEL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JEWEL kohalike valuutade suhtes

1 JEWEL(JEWEL)/VND
1,023.39035
1 JEWEL(JEWEL)/AUD
A$0.0595017
1 JEWEL(JEWEL)/GBP
0.0283897
1 JEWEL(JEWEL)/EUR
0.0330565
1 JEWEL(JEWEL)/USD
$0.03889
1 JEWEL(JEWEL)/MYR
RM0.1637269
1 JEWEL(JEWEL)/TRY
1.5886565
1 JEWEL(JEWEL)/JPY
¥5.71683
1 JEWEL(JEWEL)/ARS
ARS$50.3753837
1 JEWEL(JEWEL)/RUB
3.0971996
1 JEWEL(JEWEL)/INR
3.4032639
1 JEWEL(JEWEL)/IDR
Rp627.2579767
1 JEWEL(JEWEL)/KRW
54.0135432
1 JEWEL(JEWEL)/PHP
2.1992295
1 JEWEL(JEWEL)/EGP
￡E.1.8752758
1 JEWEL(JEWEL)/BRL
R$0.210006
1 JEWEL(JEWEL)/CAD
C$0.0536682
1 JEWEL(JEWEL)/BDT
4.7228016
1 JEWEL(JEWEL)/NGN
59.6471486
1 JEWEL(JEWEL)/UAH
1.6026569
1 JEWEL(JEWEL)/VES
Bs5.25015
1 JEWEL(JEWEL)/CLP
$37.48996
1 JEWEL(JEWEL)/PKR
Rs11.0167592
1 JEWEL(JEWEL)/KZT
21.0554349
1 JEWEL(JEWEL)/THB
฿1.2584804
1 JEWEL(JEWEL)/TWD
NT$1.1678667
1 JEWEL(JEWEL)/AED
د.إ0.1427263
1 JEWEL(JEWEL)/CHF
Fr0.031112
1 JEWEL(JEWEL)/HKD
HK$0.3041198
1 JEWEL(JEWEL)/AMD
֏14.8660914
1 JEWEL(JEWEL)/MAD
.د.م0.3496211
1 JEWEL(JEWEL)/MXN
$0.7280208
1 JEWEL(JEWEL)/PLN
0.1411707
1 JEWEL(JEWEL)/RON
лв0.1680048
1 JEWEL(JEWEL)/SEK
kr0.3706217
1 JEWEL(JEWEL)/BGN
лв0.0649463
1 JEWEL(JEWEL)/HUF
Ft13.1207082
1 JEWEL(JEWEL)/CZK
0.8124121
1 JEWEL(JEWEL)/KWD
د.ك0.01186145
1 JEWEL(JEWEL)/ILS
0.1310593
1 JEWEL(JEWEL)/NOK
kr0.3951224
1 JEWEL(JEWEL)/NZD
$0.0653352

JEWEL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JEWEL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse JEWEL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JEWEL kohta

Kui palju on JEWEL (JEWEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas JEWEL hind USD on 0.03889 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JEWEL/USD hind?
Praegune hind JEWEL/USD on $ 0.03889. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JEWEL turukapitalisatsioon?
JEWEL turukapitalisatsioon on $ 4.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JEWEL ringlev varu?
JEWEL ringlev varu on 113.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JEWEL (ATH) hind?
JEWEL saavutab ATH hinna summas 23.36459909812949 USD.
Mis oli kõigi aegade JEWEL madalaim (ATL) hind?
JEWEL nägi ATL hinda summas 0.010132781636744387 USD.
Milline on JEWEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JEWEL kauplemismaht on $ 54.40K USD.
Kas JEWEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
JEWEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JEWEL hinna ennustust.
