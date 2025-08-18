JEWEL (JEWEL) reaalajas hind on $ 0.03889. Viimase 24 tunni jooksul JEWEL kaubeldud madalaim $ 0.03712 ja kõrgeim $ 0.04319 näitab aktiivset turu volatiivsust. JEWELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.36459909812949 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010132781636744387.
Lüliajalise tootluse osas on JEWEL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.77% 24 tunni vältel -3.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
JEWEL (JEWEL) – turuteave
No.1469
$ 4.42M
$ 4.42M
$ 54.40K
$ 54.40K
$ 4.71M
$ 4.71M
113.54M
113.54M
121,010,985.61186135
121,010,985.61186135
NONE
JEWEL praegune turukapitalisatsioon on $ 4.42M$ 54.40K 24 tunnise kauplemismahuga. JEWEL ringlev varu on 113.54M, mille koguvaru on 121010985.61186135. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
JEWEL (JEWEL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse JEWEL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0002972
+0.77%
30 päeva
$ -0.00453
-10.44%
60 päeva
$ +0.00103
+2.72%
90 päeva
$ -0.0111
-22.21%
JEWEL Hinnamuutus täna
Täna registreeris JEWEL muutuse $ +0.0002972 (+0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
JEWEL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00453 (-10.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
JEWEL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JEWEL $ +0.00103 (+2.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
JEWEL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0111 (-22.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada JEWEL (JEWEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
JEWEL Token description:
DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more!
Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use:
https://supply.defikingdoms.com/jewel
or
https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply
JEWEL hinna ennustus (USD)
Kui palju on JEWEL (JEWEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JEWEL (JEWEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JEWEL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
JEWEL (JEWEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JEWEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
JEWEL (JEWEL) ostujuhend
