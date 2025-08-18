Mis on JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JEWEL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida JEWEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse JEWEL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JEWEL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

JEWEL hinna ennustus (USD)

Kui palju on JEWEL (JEWEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JEWEL (JEWEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JEWEL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JEWEL hinna ennustust kohe!

JEWEL (JEWEL) tokenoomika

JEWEL (JEWEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JEWEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JEWEL (JEWEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas JEWEL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JEWEL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JEWEL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

JEWEL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JEWEL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JEWEL kohta Kui palju on JEWEL (JEWEL) tänapäeval väärt? Reaalajas JEWEL hind USD on 0.03889 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JEWEL/USD hind? $ 0.03889 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JEWEL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JEWEL turukapitalisatsioon? JEWEL turukapitalisatsioon on $ 4.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JEWEL ringlev varu? JEWEL ringlev varu on 113.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JEWEL (ATH) hind? JEWEL saavutab ATH hinna summas 23.36459909812949 USD . Mis oli kõigi aegade JEWEL madalaim (ATL) hind? JEWEL nägi ATL hinda summas 0.010132781636744387 USD . Milline on JEWEL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JEWEL kauplemismaht on $ 54.40K USD . Kas JEWEL sel aastal kõrgemale ka suundub? JEWEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JEWEL hinna ennustust

