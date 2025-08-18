Rohkem infot JELLYJELLY

jellyjelly (JELLYJELLY) hinna teave (USD)

jellyjelly (JELLYJELLY) reaalajas hind on $ 0.021157. Viimase 24 tunni jooksul JELLYJELLY kaubeldud madalaim $ 0.020904 ja kõrgeim $ 0.021565 näitab aktiivset turu volatiivsust. JELLYJELLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23480210051251457 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003710537802690673.

Lüliajalise tootluse osas on JELLYJELLY muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -1.54% 24 tunni vältel -8.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

jellyjelly (JELLYJELLY) – turuteave

jellyjelly praegune turukapitalisatsioon on $ 21.16M $ 87.85K 24 tunnise kauplemismahuga. JELLYJELLY ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999099.

jellyjelly (JELLYJELLY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse jellyjelly tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00033087-1.54%
30 päeva$ -0.000467-2.16%
60 päeva$ -0.008909-29.64%
90 päeva$ -0.009904-31.89%
jellyjelly Hinnamuutus täna

Täna registreeris JELLYJELLY muutuse $ -0.00033087 (-1.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

jellyjelly 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000467 (-2.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

jellyjelly 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JELLYJELLY $ -0.008909 (-29.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

jellyjelly 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.009904 (-31.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada jellyjelly (JELLYJELLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe jellyjelly hinnaajaloo lehte.

Mis on jellyjelly (JELLYJELLY)

The jelly jelly coin is live... Making the internet fun again...

jellyjelly on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie jellyjelly investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JELLYJELLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse jellyjelly kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie jellyjelly ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

jellyjelly hinna ennustus (USD)

Kui palju on jellyjelly (JELLYJELLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie jellyjelly (JELLYJELLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida jellyjelly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake jellyjelly hinna ennustust kohe!

jellyjelly (JELLYJELLY) tokenoomika

jellyjelly (JELLYJELLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JELLYJELLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

jellyjelly (JELLYJELLY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas jellyjelly osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust jellyjelly osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JELLYJELLY kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse jellyjelly kohta

Kui palju on jellyjelly (JELLYJELLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas JELLYJELLY hind USD on 0.021157 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JELLYJELLY/USD hind?
Praegune hind JELLYJELLY/USD on $ 0.021157. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on jellyjelly turukapitalisatsioon?
JELLYJELLY turukapitalisatsioon on $ 21.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JELLYJELLY ringlev varu?
JELLYJELLY ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JELLYJELLY (ATH) hind?
JELLYJELLY saavutab ATH hinna summas 0.23480210051251457 USD.
Mis oli kõigi aegade JELLYJELLY madalaim (ATL) hind?
JELLYJELLY nägi ATL hinda summas 0.003710537802690673 USD.
Milline on JELLYJELLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JELLYJELLY kauplemismaht on $ 87.85K USD.
Kas JELLYJELLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
JELLYJELLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JELLYJELLY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:49:56 (UTC+8)

jellyjelly (JELLYJELLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

