I m a Jeet (JEETS) teave $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. Ametlik veebisait: https://Jeets.ai Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump Ostke JEETS kohe!

I m a Jeet (JEETS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage I m a Jeet (JEETS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0039114 $ 0.0039114 $ 0.0039114 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 Praegune hind: $ 0.0025151 $ 0.0025151 $ 0.0025151 Lisateave I m a Jeet (JEETS) hinna kohta

I m a Jeet (JEETS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud I m a Jeet (JEETS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JEETS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JEETS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JEETS tokeni tokenoomikat, avastage JEETS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JEETS Kas olete huvitatud I m a Jeet (JEETS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JEETS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JEETS MEXC-ist osta!

I m a Jeet (JEETS) hinna ajalugu JEETS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JEETS hinna ajalugu kohe!

JEETS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JEETS võiks suunduda? Meie JEETS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JEETS tokeni hinna ennustust kohe!

