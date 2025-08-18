I m a Jeet (JEETS) reaalajas hind on $ 0.0021338. Viimase 24 tunni jooksul JEETS kaubeldud madalaim $ 0.0020166 ja kõrgeim $ 0.0021606 näitab aktiivset turu volatiivsust. JEETSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003589765693838434 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001265723808883623.
Lüliajalise tootluse osas on JEETS muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -8.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
I m a Jeet (JEETS) – turuteave
No.1826
$ 2.13M
$ 1.02M
$ 2.13M
999.99M
999,997,498.3
999,990,748.260046
99.99%
SOL
I m a Jeet praegune turukapitalisatsioon on $ 2.13M$ 1.02M 24 tunnise kauplemismahuga. JEETS ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999990748.260046. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.13M.
I m a Jeet (JEETS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse I m a Jeet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000015265
-0.71%
30 päeva
$ -0.0008477
-28.44%
60 päeva
$ +0.0011886
+125.75%
90 päeva
$ +0.0017338
+433.45%
I m a Jeet Hinnamuutus täna
Täna registreeris JEETS muutuse $ -0.000015265 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
I m a Jeet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0008477 (-28.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
I m a Jeet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JEETS $ +0.0011886 (+125.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
I m a Jeet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0017338 (+433.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada I m a Jeet (JEETS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs.
But this isn’t just a meme —
it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands.
A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.
I m a Jeet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie I m a Jeet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JEETS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse I m a Jeet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie I m a Jeet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
I m a Jeet hinna ennustus (USD)
Kui palju on I m a Jeet (JEETS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie I m a Jeet (JEETS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida I m a Jeet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
I m a Jeet (JEETS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JEETS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
I m a Jeet (JEETS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas I m a Jeet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust I m a Jeet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.