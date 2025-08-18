Rohkem infot JEETS

I m a Jeet hind(JEETS)

1 JEETS/USD reaalajas hind:

$0.0021347
$0.0021347$0.0021347
-0.71%1D
I m a Jeet (JEETS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:30:08 (UTC+8)

I m a Jeet (JEETS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0020166
$ 0.0020166$ 0.0020166
24 h madal
$ 0.0021606
$ 0.0021606$ 0.0021606
24 h kõrge

$ 0.0020166
$ 0.0020166$ 0.0020166

$ 0.0021606
$ 0.0021606$ 0.0021606

$ 0.003589765693838434
$ 0.003589765693838434$ 0.003589765693838434

$ 0.001265723808883623
$ 0.001265723808883623$ 0.001265723808883623

-0.94%

-0.71%

-8.05%

-8.05%

I m a Jeet (JEETS) reaalajas hind on $ 0.0021338. Viimase 24 tunni jooksul JEETS kaubeldud madalaim $ 0.0020166 ja kõrgeim $ 0.0021606 näitab aktiivset turu volatiivsust. JEETSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003589765693838434 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001265723808883623.

Lüliajalise tootluse osas on JEETS muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -8.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

I m a Jeet (JEETS) – turuteave

No.1826

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

999.99M
999.99M 999.99M

999,997,498.3
999,997,498.3 999,997,498.3

999,990,748.260046
999,990,748.260046 999,990,748.260046

99.99%

I m a Jeet praegune turukapitalisatsioon on $ 2.13M $ 1.02M 24 tunnise kauplemismahuga. JEETS ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999990748.260046. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.13M.

I m a Jeet (JEETS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse I m a Jeet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000015265-0.71%
30 päeva$ -0.0008477-28.44%
60 päeva$ +0.0011886+125.75%
90 päeva$ +0.0017338+433.45%
I m a Jeet Hinnamuutus täna

Täna registreeris JEETS muutuse $ -0.000015265 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

I m a Jeet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0008477 (-28.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

I m a Jeet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JEETS $ +0.0011886 (+125.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

I m a Jeet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0017338 (+433.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada I m a Jeet (JEETS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe I m a Jeet hinnaajaloo lehte.

Mis on I m a Jeet (JEETS)

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

I m a Jeet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie I m a Jeet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JEETS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse I m a Jeet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie I m a Jeet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

I m a Jeet hinna ennustus (USD)

Kui palju on I m a Jeet (JEETS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie I m a Jeet (JEETS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida I m a Jeet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake I m a Jeet hinna ennustust kohe!

I m a Jeet (JEETS) tokenoomika

I m a Jeet (JEETS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JEETS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

I m a Jeet (JEETS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas I m a Jeet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust I m a Jeet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JEETS kohalike valuutade suhtes

1 I m a Jeet(JEETS)/VND
56.150947
1 I m a Jeet(JEETS)/AUD
A$0.003243376
1 I m a Jeet(JEETS)/GBP
0.001557674
1 I m a Jeet(JEETS)/EUR
0.00181373
1 I m a Jeet(JEETS)/USD
$0.0021338
1 I m a Jeet(JEETS)/MYR
RM0.008983298
1 I m a Jeet(JEETS)/TRY
0.087037702
1 I m a Jeet(JEETS)/JPY
¥0.3136686
1 I m a Jeet(JEETS)/ARS
ARS$2.767559938
1 I m a Jeet(JEETS)/RUB
0.170085198
1 I m a Jeet(JEETS)/INR
0.186728838
1 I m a Jeet(JEETS)/IDR
Rp34.416124214
1 I m a Jeet(JEETS)/KRW
2.963592144
1 I m a Jeet(JEETS)/PHP
0.12066639
1 I m a Jeet(JEETS)/EGP
￡E.0.102977188
1 I m a Jeet(JEETS)/BRL
R$0.01152252
1 I m a Jeet(JEETS)/CAD
C$0.002944644
1 I m a Jeet(JEETS)/BDT
0.259128672
1 I m a Jeet(JEETS)/NGN
3.272694412
1 I m a Jeet(JEETS)/UAH
0.087933898
1 I m a Jeet(JEETS)/VES
Bs0.288063
1 I m a Jeet(JEETS)/CLP
$2.0569832
1 I m a Jeet(JEETS)/PKR
Rs0.604462864
1 I m a Jeet(JEETS)/KZT
1.155260658
1 I m a Jeet(JEETS)/THB
฿0.069113782
1 I m a Jeet(JEETS)/TWD
NT$0.064078014
1 I m a Jeet(JEETS)/AED
د.إ0.007831046
1 I m a Jeet(JEETS)/CHF
Fr0.00170704
1 I m a Jeet(JEETS)/HKD
HK$0.016686316
1 I m a Jeet(JEETS)/AMD
֏0.815666388
1 I m a Jeet(JEETS)/MAD
.د.م0.019182862
1 I m a Jeet(JEETS)/MXN
$0.040264806
1 I m a Jeet(JEETS)/PLN
0.007767032
1 I m a Jeet(JEETS)/RON
лв0.009218016
1 I m a Jeet(JEETS)/SEK
kr0.02037779
1 I m a Jeet(JEETS)/BGN
лв0.003563446
1 I m a Jeet(JEETS)/HUF
Ft0.72037088
1 I m a Jeet(JEETS)/CZK
0.04459642
1 I m a Jeet(JEETS)/KWD
د.ك0.000650809
1 I m a Jeet(JEETS)/ILS
0.007190906
1 I m a Jeet(JEETS)/NOK
kr0.021743422
1 I m a Jeet(JEETS)/NZD
$0.003584784

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest I m a Jeet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse I m a Jeet ametlik veebisait
Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse I m a Jeet kohta

Kui palju on I m a Jeet (JEETS) tänapäeval väärt?
Reaalajas JEETS hind USD on 0.0021338 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JEETS/USD hind?
Praegune hind JEETS/USD on $ 0.0021338. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on I m a Jeet turukapitalisatsioon?
JEETS turukapitalisatsioon on $ 2.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JEETS ringlev varu?
JEETS ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JEETS (ATH) hind?
JEETS saavutab ATH hinna summas 0.003589765693838434 USD.
Mis oli kõigi aegade JEETS madalaim (ATL) hind?
JEETS nägi ATL hinda summas 0.001265723808883623 USD.
Milline on JEETS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JEETS kauplemismaht on $ 1.02M USD.
Kas JEETS sel aastal kõrgemale ka suundub?
JEETS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JEETS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:30:08 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

