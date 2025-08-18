Tune.FM (JAM) reaalajas hind on $ 0.000064. Viimase 24 tunni jooksul JAM kaubeldud madalaim $ 0.0000609 ja kõrgeim $ 0.0000646 näitab aktiivset turu volatiivsust. JAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.041677563419539966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000034024905606913.
Lüliajalise tootluse osas on JAM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tune.FM (JAM) – turuteave
No.1864
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
$ 24.26K
$ 24.26K$ 24.26K
$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M
29.71B
29.71B 29.71B
92,233,720,368
92,233,720,368 92,233,720,368
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
32.21%
HBAR
Tune.FM praegune turukapitalisatsioon on $ 1.90M$ 24.26K 24 tunnise kauplemismahuga. JAM ringlev varu on 29.71B, mille koguvaru on 30000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.90M.
Tune.FM (JAM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tune.FM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000121
-15.91%
60 päeva
$ -0.0000012
-1.85%
90 päeva
$ +0.000005
+8.47%
Tune.FM Hinnamuutus täna
Täna registreeris JAM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tune.FM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000121 (-15.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tune.FM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JAM $ -0.0000012 (-1.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tune.FM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000005 (+8.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tune.FM (JAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace.
Tune.FM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tune.FM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tune.FM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tune.FM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tune.FM hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tune.FM (JAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tune.FM (JAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tune.FM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tune.FM (JAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tune.FM (JAM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tune.FM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tune.FM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.