Jager Hunter (JAGER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jager Hunter (JAGER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jager Hunter (JAGER) teave Ametlik veebisait: https://jager.meme Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 Ostke JAGER kohe!

Jager Hunter (JAGER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jager Hunter (JAGER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.87M $ 12.87M $ 12.87M Koguvaru: $ 13,705.02T $ 13,705.02T $ 13,705.02T Ringlev varu: $ 13,705.02T $ 13,705.02T $ 13,705.02T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.72M $ 13.72M $ 13.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 Praegune hind: $ 0.0000000009394 $ 0.0000000009394 $ 0.0000000009394 Lisateave Jager Hunter (JAGER) hinna kohta

Jager Hunter (JAGER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jager Hunter (JAGER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JAGER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JAGER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JAGER tokeni tokenoomikat, avastage JAGER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JAGER Kas olete huvitatud Jager Hunter (JAGER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JAGER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JAGER MEXC-ist osta!

Jager Hunter (JAGER) hinna ajalugu JAGER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JAGER hinna ajalugu kohe!

JAGER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JAGER võiks suunduda? Meie JAGER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JAGER tokeni hinna ennustust kohe!

