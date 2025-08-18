Rohkem infot JAB

JAB Hinnainfo

JAB Ametlik veebisait

JAB Tokenoomika

JAB Hinnaprognoos

JAB Ajalugu

JAB – ostujuhend

JAB-usaldusraha valuutakonverter

JAB Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Jable logo

Jable hind(JAB)

1 JAB/USD reaalajas hind:

$0,00113
$0,00113$0,00113
%0,001D
USD
Jable (JAB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:38:59 (UTC+8)

Jable (JAB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,001054
$ 0,001054$ 0,001054
24 h madal
$ 0,001506
$ 0,001506$ 0,001506
24 h kõrge

$ 0,001054
$ 0,001054$ 0,001054

$ 0,001506
$ 0,001506$ 0,001506

--
----

--
----

%0,00

%0,00

-%29,34

-%29,34

Jable (JAB) reaalajas hind on $ 0,00113. Viimase 24 tunni jooksul JAB kaubeldud madalaim $ 0,001054 ja kõrgeim $ 0,001506 näitab aktiivset turu volatiivsust. JABkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on JAB muutunud %0,00 viimase tunni jooksul, %0,00 24 tunni vältel -%29,34 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jable (JAB) – turuteave

--
----

$ 3,88K
$ 3,88K$ 3,88K

$ 4,52M
$ 4,52M$ 4,52M

--
----

4.000.000.000
4.000.000.000 4.000.000.000

ETH

Jable praegune turukapitalisatsioon on -- $ 3,88K 24 tunnise kauplemismahuga. JAB ringlev varu on --, mille koguvaru on 4000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Jable (JAB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Jable tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0%0,00
30 päeva$ -0,000395-%25,91
60 päeva$ -0,000286-%20,20
90 päeva$ -0,000446-%28,30
Jable Hinnamuutus täna

Täna registreeris JAB muutuse $ 0 (%0,00), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Jable 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0,000395 (-%25,91) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Jable 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JAB $ -0,000286 (-%20,20), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Jable 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,000446 (-%28,30) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Jable (JAB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Jable hinnaajaloo lehte.

Mis on Jable (JAB)

Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services.

Jable on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Jable investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JAB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Jable kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Jable ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Jable hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jable (JAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jable (JAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jable nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jable hinna ennustust kohe!

Jable (JAB) tokenoomika

Jable (JAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Jable (JAB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Jable osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Jable osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JAB kohalike valuutade suhtes

1 Jable(JAB)/VND
29,73595
1 Jable(JAB)/AUD
A$0,0017176
1 Jable(JAB)/GBP
0,0008249
1 Jable(JAB)/EUR
0,0009605
1 Jable(JAB)/USD
$0,00113
1 Jable(JAB)/MYR
RM0,0047573
1 Jable(JAB)/TRY
0,0460927
1 Jable(JAB)/JPY
¥0,16611
1 Jable(JAB)/ARS
ARS$1,4656213
1 Jable(JAB)/RUB
0,0900723
1 Jable(JAB)/INR
0,0988863
1 Jable(JAB)/IDR
Rp18,2258039
1 Jable(JAB)/KRW
1,5694344
1 Jable(JAB)/PHP
0,0639015
1 Jable(JAB)/EGP
￡E.0,0545338
1 Jable(JAB)/BRL
R$0,006102
1 Jable(JAB)/CAD
C$0,0015594
1 Jable(JAB)/BDT
0,1372272
1 Jable(JAB)/NGN
1,7331262
1 Jable(JAB)/UAH
0,0465673
1 Jable(JAB)/VES
Bs0,15255
1 Jable(JAB)/CLP
$1,08932
1 Jable(JAB)/PKR
Rs0,3201064
1 Jable(JAB)/KZT
0,6117933
1 Jable(JAB)/THB
฿0,036499
1 Jable(JAB)/TWD
NT$0,0339339
1 Jable(JAB)/AED
د.إ0,0041471
1 Jable(JAB)/CHF
Fr0,000904
1 Jable(JAB)/HKD
HK$0,0088366
1 Jable(JAB)/AMD
֏0,4319538
1 Jable(JAB)/MAD
.د.م0,0101587
1 Jable(JAB)/MXN
$0,0213231
1 Jable(JAB)/PLN
0,0041132
1 Jable(JAB)/RON
лв0,0048816
1 Jable(JAB)/SEK
kr0,0107915
1 Jable(JAB)/BGN
лв0,0018871
1 Jable(JAB)/HUF
Ft0,381488
1 Jable(JAB)/CZK
0,023617
1 Jable(JAB)/KWD
د.ك0,00034465
1 Jable(JAB)/ILS
0,0038081
1 Jable(JAB)/NOK
kr0,0115147
1 Jable(JAB)/NZD
$0,0018984

Jable ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Jable võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Jable ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jable kohta

Kui palju on Jable (JAB) tänapäeval väärt?
Reaalajas JAB hind USD on 0,00113 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JAB/USD hind?
Praegune hind JAB/USD on $ 0,00113. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jable turukapitalisatsioon?
JAB turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JAB ringlev varu?
JAB ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAB (ATH) hind?
JAB saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade JAB madalaim (ATL) hind?
JAB nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on JAB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JAB kauplemismaht on $ 3,88K USD.
Kas JAB sel aastal kõrgemale ka suundub?
JAB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:38:59 (UTC+8)

Jable (JAB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

JAB/USD kalkulaator

Summa

JAB
JAB
USD
USD

1 JAB = 0,00112 USD

Kauplemine: JAB

JABUSDT
$0,00113
$0,00113$0,00113
%0,00

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu