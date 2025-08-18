Jable (JAB) reaalajas hind on $ 0,00113. Viimase 24 tunni jooksul JAB kaubeldud madalaim $ 0,001054 ja kõrgeim $ 0,001506 näitab aktiivset turu volatiivsust. JABkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on JAB muutunud %0,00 viimase tunni jooksul, %0,00 24 tunni vältel -%29,34 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Jable (JAB) – turuteave
$ 3,88K
$ 3,88K$ 3,88K
$ 4,52M
$ 4,52M$ 4,52M
4.000.000.000
4.000.000.000 4.000.000.000
ETH
Jable praegune turukapitalisatsioon on --$ 3,88K 24 tunnise kauplemismahuga. JAB ringlev varu on --, mille koguvaru on 4000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Jable (JAB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Jable tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
%0,00
30 päeva
$ -0,000395
-%25,91
60 päeva
$ -0,000286
-%20,20
90 päeva
$ -0,000446
-%28,30
Jable Hinnamuutus täna
Täna registreeris JAB muutuse $ 0 (%0,00), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Jable 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0,000395 (-%25,91) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Jable 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JAB $ -0,000286 (-%20,20), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Jable 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,000446 (-%28,30) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Jable (JAB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions.
Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services.
Jable on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Jable investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JAB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Jable kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Jable ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Jable hinna ennustus (USD)
Kui palju on Jable (JAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jable (JAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jable nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Jable (JAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Jable (JAB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Jable osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Jable osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
