Izzy (IZZY) teave The one true real pup owned by Matt Furie himself. Ametlik veebisait: https://izzyeth.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E72a0E219cFf0011069ae7b0Da73fA26280f41B Ostke IZZY kohe!

Izzy (IZZY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Izzy (IZZY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 108.02K $ 108.02K $ 108.02K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 982.00M $ 982.00M $ 982.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 110.00K $ 110.00K $ 110.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0028 $ 0.0028 $ 0.0028 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000087678774782739 $ 0.000087678774782739 $ 0.000087678774782739 Praegune hind: $ 0.00011 $ 0.00011 $ 0.00011 Lisateave Izzy (IZZY) hinna kohta

Izzy (IZZY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Izzy (IZZY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IZZY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IZZY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IZZY tokeni tokenoomikat, avastage IZZY tokeni reaalajas hinda!

Izzy (IZZY) hinna ajalugu IZZY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IZZY hinna ajalugu kohe!

IZZY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IZZY võiks suunduda? Meie IZZY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IZZY tokeni hinna ennustust kohe!

