izumi Finance (IZI) teave izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Ametlik veebisait: https://izumi.finance/home Valge raamat: https://docs.izumi.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 Ostke IZI kohe!

izumi Finance (IZI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage izumi Finance (IZI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.60M $ 8.60M $ 8.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Praegune hind: $ 0.0043 $ 0.0043 $ 0.0043 Lisateave izumi Finance (IZI) hinna kohta

izumi Finance (IZI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud izumi Finance (IZI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IZI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IZI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IZI tokeni tokenoomikat, avastage IZI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IZI Kas olete huvitatud izumi Finance (IZI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IZI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

izumi Finance (IZI) hinna ajalugu IZI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IZI hinna ajalugu kohe!

IZI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IZI võiks suunduda? Meie IZI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IZI tokeni hinna ennustust kohe!

