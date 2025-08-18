izumi Finance (IZI) reaalajas hind on $ 0.004147. Viimase 24 tunni jooksul IZI kaubeldud madalaim $ 0.004112 ja kõrgeim $ 0.004294 näitab aktiivset turu volatiivsust. IZIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22582181306541096 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003707408845399886.
Lüliajalise tootluse osas on IZI muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -1.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
izumi Finance (IZI) – turuteave
No.1621
$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M
$ 7.75K
$ 7.75K$ 7.75K
$ 8.29M
$ 8.29M$ 8.29M
787.40M
787.40M 787.40M
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
39.37%
ETH
izumi Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 3.27M$ 7.75K 24 tunnise kauplemismahuga. IZI ringlev varu on 787.40M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.29M.
izumi Finance (IZI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse izumi Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002377
-0.57%
30 päeva
$ -0.00032
-7.17%
60 päeva
$ -0.000398
-8.76%
90 päeva
$ +0.000398
+10.61%
izumi Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris IZI muutuse $ -0.00002377 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
izumi Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00032 (-7.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
izumi Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IZI $ -0.000398 (-8.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
izumi Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000398 (+10.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada izumi Finance (IZI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.
izumi Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie izumi Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IZI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse izumi Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie izumi Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
izumi Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on izumi Finance (IZI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie izumi Finance (IZI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida izumi Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
izumi Finance (IZI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IZI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
izumi Finance (IZI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas izumi Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust izumi Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.