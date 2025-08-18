Rohkem infot IZI

izumi Finance (IZI) reaalajas hinnagraafik
izumi Finance (IZI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004112
$ 0.004112$ 0.004112
24 h madal
$ 0.004294
$ 0.004294$ 0.004294
24 h kõrge

$ 0.004112
$ 0.004112$ 0.004112

$ 0.004294
$ 0.004294$ 0.004294

$ 0.22582181306541096
$ 0.22582181306541096$ 0.22582181306541096

$ 0.003707408845399886
$ 0.003707408845399886$ 0.003707408845399886

-0.17%

-0.57%

-1.78%

-1.78%

izumi Finance (IZI) reaalajas hind on $ 0.004147. Viimase 24 tunni jooksul IZI kaubeldud madalaim $ 0.004112 ja kõrgeim $ 0.004294 näitab aktiivset turu volatiivsust. IZIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22582181306541096 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003707408845399886.

Lüliajalise tootluse osas on IZI muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -1.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

izumi Finance (IZI) – turuteave

No.1621

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

$ 7.75K
$ 7.75K$ 7.75K

$ 8.29M
$ 8.29M$ 8.29M

787.40M
787.40M 787.40M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

39.37%

ETH

izumi Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 3.27M $ 7.75K 24 tunnise kauplemismahuga. IZI ringlev varu on 787.40M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.29M.

izumi Finance (IZI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse izumi Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002377-0.57%
30 päeva$ -0.00032-7.17%
60 päeva$ -0.000398-8.76%
90 päeva$ +0.000398+10.61%
izumi Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris IZI muutuse $ -0.00002377 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

izumi Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00032 (-7.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

izumi Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IZI $ -0.000398 (-8.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

izumi Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000398 (+10.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada izumi Finance (IZI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe izumi Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie izumi Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IZI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse izumi Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie izumi Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

izumi Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on izumi Finance (IZI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie izumi Finance (IZI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida izumi Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake izumi Finance hinna ennustust kohe!

izumi Finance (IZI) tokenoomika

izumi Finance (IZI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IZI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

izumi Finance (IZI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas izumi Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust izumi Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IZI kohalike valuutade suhtes

1 izumi Finance(IZI)/VND
109.128305
1 izumi Finance(IZI)/AUD
A$0.00630344
1 izumi Finance(IZI)/GBP
0.00302731
1 izumi Finance(IZI)/EUR
0.00352495
1 izumi Finance(IZI)/USD
$0.004147
1 izumi Finance(IZI)/MYR
RM0.01745887
1 izumi Finance(IZI)/TRY
0.16915613
1 izumi Finance(IZI)/JPY
¥0.609609
1 izumi Finance(IZI)/ARS
ARS$5.37870047
1 izumi Finance(IZI)/RUB
0.33055737
1 izumi Finance(IZI)/INR
0.36290397
1 izumi Finance(IZI)/IDR
Rp66.88708741
1 izumi Finance(IZI)/KRW
5.75968536
1 izumi Finance(IZI)/PHP
0.23451285
1 izumi Finance(IZI)/EGP
￡E.0.20013422
1 izumi Finance(IZI)/BRL
R$0.0223938
1 izumi Finance(IZI)/CAD
C$0.00572286
1 izumi Finance(IZI)/BDT
0.50361168
1 izumi Finance(IZI)/NGN
6.36041978
1 izumi Finance(IZI)/UAH
0.17089787
1 izumi Finance(IZI)/VES
Bs0.559845
1 izumi Finance(IZI)/CLP
$3.997708
1 izumi Finance(IZI)/PKR
Rs1.17476216
1 izumi Finance(IZI)/KZT
2.24522727
1 izumi Finance(IZI)/THB
฿0.1339481
1 izumi Finance(IZI)/TWD
NT$0.12453441
1 izumi Finance(IZI)/AED
د.إ0.01521949
1 izumi Finance(IZI)/CHF
Fr0.0033176
1 izumi Finance(IZI)/HKD
HK$0.03242954
1 izumi Finance(IZI)/AMD
֏1.58523222
1 izumi Finance(IZI)/MAD
.د.م0.03728153
1 izumi Finance(IZI)/MXN
$0.07825389
1 izumi Finance(IZI)/PLN
0.01509508
1 izumi Finance(IZI)/RON
лв0.01791504
1 izumi Finance(IZI)/SEK
kr0.03960385
1 izumi Finance(IZI)/BGN
лв0.00692549
1 izumi Finance(IZI)/HUF
Ft1.4000272
1 izumi Finance(IZI)/CZK
0.0866723
1 izumi Finance(IZI)/KWD
د.ك0.001264835
1 izumi Finance(IZI)/ILS
0.01397539
1 izumi Finance(IZI)/NOK
kr0.04225793
1 izumi Finance(IZI)/NZD
$0.00696696

izumi Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest izumi Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse izumi Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse izumi Finance kohta

Kui palju on izumi Finance (IZI) tänapäeval väärt?
Reaalajas IZI hind USD on 0.004147 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IZI/USD hind?
Praegune hind IZI/USD on $ 0.004147. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on izumi Finance turukapitalisatsioon?
IZI turukapitalisatsioon on $ 3.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IZI ringlev varu?
IZI ringlev varu on 787.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IZI (ATH) hind?
IZI saavutab ATH hinna summas 0.22582181306541096 USD.
Mis oli kõigi aegade IZI madalaim (ATL) hind?
IZI nägi ATL hinda summas 0.003707408845399886 USD.
Milline on IZI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IZI kauplemismaht on $ 7.75K USD.
Kas IZI sel aastal kõrgemale ka suundub?
IZI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IZI hinna ennustust.
izumi Finance (IZI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

