Avastage olulisi teadmisi IX Token (IXT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
IX Token (IXT) teave

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

Ametlik veebisait:
https://www.planetix.com/
Valge raamat:
https://whitepaper.planetix.com/
Plokiahela Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe

IX Token (IXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage IX Token (IXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 16.48M
Koguvaru:
$ 153.26M
Ringlev varu:
$ 131.44M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 19.22M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.9778
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.03588393033343515
Praegune hind:
$ 0.12538
IX Token (IXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

IX Token (IXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate IXT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

IXT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate IXT tokeni tokenoomikat, avastage IXT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IXT

Kas olete huvitatud IX Token (IXT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IXT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

IX Token (IXT) hinna ajalugu

IXT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

IXT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu IXT võiks suunduda? Meie IXT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.