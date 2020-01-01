IX Token (IXT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IX Token (IXT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IX Token (IXT) teave PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Ametlik veebisait: https://www.planetix.com/ Valge raamat: https://whitepaper.planetix.com/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Ostke IXT kohe!

IX Token (IXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IX Token (IXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.48M $ 16.48M $ 16.48M Koguvaru: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Ringlev varu: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.22M $ 19.22M $ 19.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Praegune hind: $ 0.12538 $ 0.12538 $ 0.12538 Lisateave IX Token (IXT) hinna kohta

IX Token (IXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IX Token (IXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IXT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IXT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IXT tokeni tokenoomikat, avastage IXT tokeni reaalajas hinda!

IX Token (IXT) hinna ajalugu IXT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IXT hinna ajalugu kohe!

