IX Token (IXT) reaalajas hind on $ 0.12584. Viimase 24 tunni jooksul IXT kaubeldud madalaim $ 0.12484 ja kõrgeim $ 0.1288 näitab aktiivset turu volatiivsust. IXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.688915532510481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03588393033343515.
Lüliajalise tootluse osas on IXT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IX Token (IXT) – turuteave
No.962
$ 16.54M
$ 16.54M$ 16.54M
$ 13.10K
$ 13.10K$ 13.10K
$ 19.29M
$ 19.29M$ 19.29M
131.44M
131.44M 131.44M
153,258,226
153,258,226 153,258,226
153,258,226
153,258,226 153,258,226
85.76%
MATIC
IX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 16.54M$ 13.10K 24 tunnise kauplemismahuga. IXT ringlev varu on 131.44M, mille koguvaru on 153258226. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.29M.
IX Token (IXT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.01061
-7.78%
60 päeva
$ +0.04766
+60.96%
90 päeva
$ +0.02539
+25.27%
IX Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris IXT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IX Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01061 (-7.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IX Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IXT $ +0.04766 (+60.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IX Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02539 (+25.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IX Token (IXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.
IX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IX Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on IX Token (IXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IX Token (IXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IX Token (IXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IX Token (IXT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.