IX Token hind(IXT)

1 IXT/USD reaalajas hind:

$0.12584
$0.12584$0.12584
0.00%1D
USD
IX Token (IXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:38:37 (UTC+8)

IX Token (IXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.12484
$ 0.12484$ 0.12484
24 h madal
$ 0.1288
$ 0.1288$ 0.1288
24 h kõrge

$ 0.12484
$ 0.12484$ 0.12484

$ 0.1288
$ 0.1288$ 0.1288

$ 4.688915532510481
$ 4.688915532510481$ 4.688915532510481

$ 0.03588393033343515
$ 0.03588393033343515$ 0.03588393033343515

0.00%

0.00%

-4.18%

-4.18%

IX Token (IXT) reaalajas hind on $ 0.12584. Viimase 24 tunni jooksul IXT kaubeldud madalaim $ 0.12484 ja kõrgeim $ 0.1288 näitab aktiivset turu volatiivsust. IXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.688915532510481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03588393033343515.

Lüliajalise tootluse osas on IXT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IX Token (IXT) – turuteave

No.962

$ 16.54M
$ 16.54M$ 16.54M

$ 13.10K
$ 13.10K$ 13.10K

$ 19.29M
$ 19.29M$ 19.29M

131.44M
131.44M 131.44M

153,258,226
153,258,226 153,258,226

153,258,226
153,258,226 153,258,226

85.76%

MATIC

IX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 16.54M $ 13.10K 24 tunnise kauplemismahuga. IXT ringlev varu on 131.44M, mille koguvaru on 153258226. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.29M.

IX Token (IXT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.01061-7.78%
60 päeva$ +0.04766+60.96%
90 päeva$ +0.02539+25.27%
IX Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris IXT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IX Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01061 (-7.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IX Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IXT $ +0.04766 (+60.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IX Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02539 (+25.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IX Token (IXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IX Token hinnaajaloo lehte.

Mis on IX Token (IXT)

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

IX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IX Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on IX Token (IXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IX Token (IXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IX Token hinna ennustust kohe!

IX Token (IXT) tokenoomika

IX Token (IXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IX Token (IXT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IXT kohalike valuutade suhtes

1 IX Token(IXT)/VND
3,311.4796
1 IX Token(IXT)/AUD
A$0.1912768
1 IX Token(IXT)/GBP
0.0918632
1 IX Token(IXT)/EUR
0.106964
1 IX Token(IXT)/USD
$0.12584
1 IX Token(IXT)/MYR
RM0.5297864
1 IX Token(IXT)/TRY
5.1330136
1 IX Token(IXT)/JPY
¥18.49848
1 IX Token(IXT)/ARS
ARS$163.2157384
1 IX Token(IXT)/RUB
10.0307064
1 IX Token(IXT)/INR
11.0122584
1 IX Token(IXT)/IDR
Rp2,029.6771352
1 IX Token(IXT)/KRW
174.7766592
1 IX Token(IXT)/PHP
7.116252
1 IX Token(IXT)/EGP
￡E.6.0730384
1 IX Token(IXT)/BRL
R$0.679536
1 IX Token(IXT)/CAD
C$0.1736592
1 IX Token(IXT)/BDT
15.2820096
1 IX Token(IXT)/NGN
193.0058416
1 IX Token(IXT)/UAH
5.1858664
1 IX Token(IXT)/VES
Bs16.9884
1 IX Token(IXT)/CLP
$121.30976
1 IX Token(IXT)/PKR
Rs35.6479552
1 IX Token(IXT)/KZT
68.1310344
1 IX Token(IXT)/THB
฿4.064632
1 IX Token(IXT)/TWD
NT$3.7789752
1 IX Token(IXT)/AED
د.إ0.4618328
1 IX Token(IXT)/CHF
Fr0.100672
1 IX Token(IXT)/HKD
HK$0.9840688
1 IX Token(IXT)/AMD
֏48.1035984
1 IX Token(IXT)/MAD
.د.م1.1313016
1 IX Token(IXT)/MXN
$2.3746008
1 IX Token(IXT)/PLN
0.4580576
1 IX Token(IXT)/RON
лв0.5436288
1 IX Token(IXT)/SEK
kr1.201772
1 IX Token(IXT)/BGN
лв0.2101528
1 IX Token(IXT)/HUF
Ft42.483584
1 IX Token(IXT)/CZK
2.630056
1 IX Token(IXT)/KWD
د.ك0.0383812
1 IX Token(IXT)/ILS
0.4240808
1 IX Token(IXT)/NOK
kr1.2823096
1 IX Token(IXT)/NZD
$0.2114112

IX Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IX Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse IX Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IX Token kohta

Kui palju on IX Token (IXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas IXT hind USD on 0.12584 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IXT/USD hind?
Praegune hind IXT/USD on $ 0.12584. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IX Token turukapitalisatsioon?
IXT turukapitalisatsioon on $ 16.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IXT ringlev varu?
IXT ringlev varu on 131.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IXT (ATH) hind?
IXT saavutab ATH hinna summas 4.688915532510481 USD.
Mis oli kõigi aegade IXT madalaim (ATL) hind?
IXT nägi ATL hinda summas 0.03588393033343515 USD.
Milline on IXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IXT kauplemismaht on $ 13.10K USD.
Kas IXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
IXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IXT hinna ennustust.
IX Token (IXT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

