IX Swap (IXS) teave The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. Ametlik veebisait: https://www.ixs.finance Valge raamat: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 Ostke IXS kohe!

IX Swap (IXS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IX Swap (IXS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.54M $ 20.54M $ 20.54M Koguvaru: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Ringlev varu: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.54M $ 20.54M $ 20.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 Praegune hind: $ 0.1141 $ 0.1141 $ 0.1141 Lisateave IX Swap (IXS) hinna kohta

IX Swap (IXS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IX Swap (IXS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IXS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IXS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IXS tokeni tokenoomikat, avastage IXS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IXS Kas olete huvitatud IX Swap (IXS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IXS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IXS MEXC-ist osta!

IX Swap (IXS) hinna ajalugu IXS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IXS hinna ajalugu kohe!

IXS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IXS võiks suunduda? Meie IXS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IXS tokeni hinna ennustust kohe!

