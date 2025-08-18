Rohkem infot IXS

IXS Hinnainfo

IXS Valge raamat

IXS Ametlik veebisait

IXS Tokenoomika

IXS Hinnaprognoos

IXS Ajalugu

IXS – ostujuhend

IXS-usaldusraha valuutakonverter

IXS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

IX Swap logo

IX Swap hind(IXS)

1 IXS/USD reaalajas hind:

$0.1264
$0.1264$0.1264
-0.31%1D
USD
IX Swap (IXS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:28 (UTC+8)

IX Swap (IXS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1198
$ 0.1198$ 0.1198
24 h madal
$ 0.1273
$ 0.1273$ 0.1273
24 h kõrge

$ 0.1198
$ 0.1198$ 0.1198

$ 0.1273
$ 0.1273$ 0.1273

$ 0.9432650635566048
$ 0.9432650635566048$ 0.9432650635566048

$ 0.008581049370066804
$ 0.008581049370066804$ 0.008581049370066804

+0.63%

-0.31%

-4.10%

-4.10%

IX Swap (IXS) reaalajas hind on $ 0.1264. Viimase 24 tunni jooksul IXS kaubeldud madalaim $ 0.1198 ja kõrgeim $ 0.1273 näitab aktiivset turu volatiivsust. IXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9432650635566048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008581049370066804.

Lüliajalise tootluse osas on IXS muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IX Swap (IXS) – turuteave

No.854

$ 22.75M
$ 22.75M$ 22.75M

$ 98.40K
$ 98.40K$ 98.40K

$ 22.75M
$ 22.75M$ 22.75M

180.00M
180.00M 180.00M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

100.00%

ETH

IX Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 22.75M $ 98.40K 24 tunnise kauplemismahuga. IXS ringlev varu on 180.00M, mille koguvaru on 180000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.75M.

IX Swap (IXS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IX Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000393-0.31%
30 päeva$ -0.0122-8.81%
60 päeva$ -0.0453-26.39%
90 päeva$ -0.0931-42.42%
IX Swap Hinnamuutus täna

Täna registreeris IXS muutuse $ -0.000393 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IX Swap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0122 (-8.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IX Swap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IXS $ -0.0453 (-26.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IX Swap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0931 (-42.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IX Swap (IXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IX Swap hinnaajaloo lehte.

Mis on IX Swap (IXS)

The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

IX Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IX Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IX Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IX Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IX Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on IX Swap (IXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IX Swap (IXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IX Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IX Swap hinna ennustust kohe!

IX Swap (IXS) tokenoomika

IX Swap (IXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IX Swap (IXS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IX Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IX Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IXS kohalike valuutade suhtes

1 IX Swap(IXS)/VND
3,326.216
1 IX Swap(IXS)/AUD
A$0.192128
1 IX Swap(IXS)/GBP
0.092272
1 IX Swap(IXS)/EUR
0.10744
1 IX Swap(IXS)/USD
$0.1264
1 IX Swap(IXS)/MYR
RM0.532144
1 IX Swap(IXS)/TRY
5.155856
1 IX Swap(IXS)/JPY
¥18.5808
1 IX Swap(IXS)/ARS
ARS$163.942064
1 IX Swap(IXS)/RUB
10.075344
1 IX Swap(IXS)/INR
11.061264
1 IX Swap(IXS)/IDR
Rp2,038.709392
1 IX Swap(IXS)/KRW
175.554432
1 IX Swap(IXS)/PHP
7.14792
1 IX Swap(IXS)/EGP
￡E.6.100064
1 IX Swap(IXS)/BRL
R$0.68256
1 IX Swap(IXS)/CAD
C$0.174432
1 IX Swap(IXS)/BDT
15.350016
1 IX Swap(IXS)/NGN
193.864736
1 IX Swap(IXS)/UAH
5.208944
1 IX Swap(IXS)/VES
Bs17.064
1 IX Swap(IXS)/CLP
$121.8496
1 IX Swap(IXS)/PKR
Rs35.806592
1 IX Swap(IXS)/KZT
68.434224
1 IX Swap(IXS)/THB
฿4.094096
1 IX Swap(IXS)/TWD
NT$3.795792
1 IX Swap(IXS)/AED
د.إ0.463888
1 IX Swap(IXS)/CHF
Fr0.10112
1 IX Swap(IXS)/HKD
HK$0.988448
1 IX Swap(IXS)/AMD
֏48.317664
1 IX Swap(IXS)/MAD
.د.م1.136336
1 IX Swap(IXS)/MXN
$2.385168
1 IX Swap(IXS)/PLN
0.460096
1 IX Swap(IXS)/RON
лв0.546048
1 IX Swap(IXS)/SEK
kr1.20712
1 IX Swap(IXS)/BGN
лв0.211088
1 IX Swap(IXS)/HUF
Ft42.67264
1 IX Swap(IXS)/CZK
2.64176
1 IX Swap(IXS)/KWD
د.ك0.038552
1 IX Swap(IXS)/ILS
0.425968
1 IX Swap(IXS)/NOK
kr1.288016
1 IX Swap(IXS)/NZD
$0.212352

IX Swap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IX Swap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse IX Swap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IX Swap kohta

Kui palju on IX Swap (IXS) tänapäeval väärt?
Reaalajas IXS hind USD on 0.1264 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IXS/USD hind?
Praegune hind IXS/USD on $ 0.1264. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IX Swap turukapitalisatsioon?
IXS turukapitalisatsioon on $ 22.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IXS ringlev varu?
IXS ringlev varu on 180.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IXS (ATH) hind?
IXS saavutab ATH hinna summas 0.9432650635566048 USD.
Mis oli kõigi aegade IXS madalaim (ATL) hind?
IXS nägi ATL hinda summas 0.008581049370066804 USD.
Milline on IXS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IXS kauplemismaht on $ 98.40K USD.
Kas IXS sel aastal kõrgemale ka suundub?
IXS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IXS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:28 (UTC+8)

IX Swap (IXS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

IXS/USD kalkulaator

Summa

IXS
IXS
USD
USD

1 IXS = 0.1264 USD

Kauplemine: IXS

IXSUSDT
$0.1264
$0.1264$0.1264
-0.47%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu