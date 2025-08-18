IX Swap (IXS) reaalajas hind on $ 0.1264. Viimase 24 tunni jooksul IXS kaubeldud madalaim $ 0.1198 ja kõrgeim $ 0.1273 näitab aktiivset turu volatiivsust. IXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9432650635566048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008581049370066804.
Lüliajalise tootluse osas on IXS muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IX Swap (IXS) – turuteave
No.854
$ 22.75M
$ 98.40K
$ 22.75M
180.00M
180,000,000
180,000,000
100.00%
ETH
IX Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 22.75M$ 98.40K 24 tunnise kauplemismahuga. IXS ringlev varu on 180.00M, mille koguvaru on 180000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.75M.
IX Swap (IXS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IX Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000393
-0.31%
30 päeva
$ -0.0122
-8.81%
60 päeva
$ -0.0453
-26.39%
90 päeva
$ -0.0931
-42.42%
IX Swap Hinnamuutus täna
Täna registreeris IXS muutuse $ -0.000393 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IX Swap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0122 (-8.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IX Swap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IXS $ -0.0453 (-26.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IX Swap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0931 (-42.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IX Swap (IXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.
IX Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IX Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IX Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IX Swap hinna ennustus (USD)
Kui palju on IX Swap (IXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IX Swap (IXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IX Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IX Swap (IXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IX Swap (IXS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IX Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.