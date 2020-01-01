ivendPay (IVPAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ivendPay (IVPAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ivendPay (IVPAY) teave IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease. Ametlik veebisait: https://ivendpay.com Valge raamat: https://ivendpay.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb Ostke IVPAY kohe!

ivendPay (IVPAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ivendPay (IVPAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.60M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 926.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.129 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001054773631701049 Praegune hind: $ 0.001725

ivendPay (IVPAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ivendPay (IVPAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IVPAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IVPAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IVPAY tokeni tokenoomikat, avastage IVPAY tokeni reaalajas hinda!

ivendPay (IVPAY) hinna ajalugu IVPAY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IVPAY hinna ajalugu kohe!

IVPAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IVPAY võiks suunduda? Meie IVPAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IVPAY tokeni hinna ennustust kohe!

