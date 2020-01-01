Invest Zone (IVFUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Invest Zone (IVFUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Invest Zone (IVFUN) teave IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. Ametlik veebisait: https://ivfun.meme/ Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Ostke IVFUN kohe!

Invest Zone (IVFUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Invest Zone (IVFUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 356.81K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 940.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 379.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04011 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000225814595489096 Praegune hind: $ 0.0003795 Lisateave Invest Zone (IVFUN) hinna kohta

Invest Zone (IVFUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Invest Zone (IVFUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IVFUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IVFUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IVFUN tokeni tokenoomikat, avastage IVFUN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IVFUN Kas olete huvitatud Invest Zone (IVFUN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IVFUN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IVFUN MEXC-ist osta!

Invest Zone (IVFUN) hinna ajalugu IVFUN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IVFUN hinna ajalugu kohe!

IVFUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IVFUN võiks suunduda? Meie IVFUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IVFUN tokeni hinna ennustust kohe!

