Itheum (ITHEUM) teave Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance. Ametlik veebisait: https://itheum.io Valge raamat: https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV Ostke ITHEUM kohe!

Itheum (ITHEUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Itheum (ITHEUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 533.14K $ 533.14K $ 533.14K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 486.44M $ 486.44M $ 486.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 Praegune hind: $ 0.001096 $ 0.001096 $ 0.001096 Lisateave Itheum (ITHEUM) hinna kohta

Itheum (ITHEUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Itheum (ITHEUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ITHEUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ITHEUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ITHEUM tokeni tokenoomikat, avastage ITHEUM tokeni reaalajas hinda!

Itheum (ITHEUM) hinna ajalugu ITHEUM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ITHEUM hinna ajalugu kohe!

ITHEUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ITHEUM võiks suunduda? Meie ITHEUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ITHEUM tokeni hinna ennustust kohe!

