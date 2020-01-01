Islamic Coin (ISLM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Islamic Coin (ISLM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Islamic Coin (ISLM) teave Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance. Ametlik veebisait: https://islamiccoin.net Valge raamat: https://islamiccoin.net/whitepaper Plokiahela Explorer: https://explorer.haqq.network Ostke ISLM kohe!

Islamic Coin (ISLM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Islamic Coin (ISLM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.91M $ 41.91M $ 41.91M Koguvaru: $ 20.23B $ 20.23B $ 20.23B Ringlev varu: $ 2.04B $ 2.04B $ 2.04B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 416.08M $ 416.08M $ 416.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10414 $ 0.10414 $ 0.10414 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02059762751860959 $ 0.02059762751860959 $ 0.02059762751860959 Praegune hind: $ 0.02057 $ 0.02057 $ 0.02057 Lisateave Islamic Coin (ISLM) hinna kohta

Islamic Coin (ISLM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Islamic Coin (ISLM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISLM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISLM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ISLM tokeni tokenoomikat, avastage ISLM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ISLM Kas olete huvitatud Islamic Coin (ISLM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ISLM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ISLM MEXC-ist osta!

Islamic Coin (ISLM) hinna ajalugu ISLM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ISLM hinna ajalugu kohe!

ISLM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ISLM võiks suunduda? Meie ISLM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ISLM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!