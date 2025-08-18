Islamic Coin (ISLM) reaalajas hind on $ 0.0205. Viimase 24 tunni jooksul ISLM kaubeldud madalaim $ 0.02013 ja kõrgeim $ 0.0219 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08164389016452497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02059762751860959.
Lüliajalise tootluse osas on ISLM muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -10.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Islamic Coin (ISLM) – turuteave
Islamic Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 41.62M$ 45.68K 24 tunnise kauplemismahuga. ISLM ringlev varu on 2.03B, mille koguvaru on 20227011827.26671. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Islamic Coin (ISLM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Islamic Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000082
-0.04%
30 päeva
$ -0.00869
-29.78%
60 päeva
$ -0.00621
-23.25%
90 päeva
$ -0.01097
-34.86%
Islamic Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris ISLM muutuse $ -0.0000082 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Islamic Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00869 (-29.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Islamic Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ISLM $ -0.00621 (-23.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Islamic Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01097 (-34.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Islamic Coin (ISLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.
Islamic Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Islamic Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ISLM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Islamic Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Islamic Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Islamic Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Islamic Coin (ISLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Islamic Coin (ISLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Islamic Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Islamic Coin (ISLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
