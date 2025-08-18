Rohkem infot ISLM

Islamic Coin logo

Islamic Coin hind(ISLM)

1 ISLM/USD reaalajas hind:

$0.0205
$0.0205$0.0205
-0.04%1D
USD
Islamic Coin (ISLM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:38:13 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02013
$ 0.02013$ 0.02013
24 h madal
$ 0.0219
$ 0.0219$ 0.0219
24 h kõrge

$ 0.02013
$ 0.02013$ 0.02013

$ 0.0219
$ 0.0219$ 0.0219

$ 0.08164389016452497
$ 0.08164389016452497$ 0.08164389016452497

$ 0.02059762751860959
$ 0.02059762751860959$ 0.02059762751860959

-0.05%

-0.04%

-10.91%

-10.91%

Islamic Coin (ISLM) reaalajas hind on $ 0.0205. Viimase 24 tunni jooksul ISLM kaubeldud madalaim $ 0.02013 ja kõrgeim $ 0.0219 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08164389016452497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02059762751860959.

Lüliajalise tootluse osas on ISLM muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -10.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Islamic Coin (ISLM) – turuteave

No.9395

$ 41.62M
$ 41.62M$ 41.62M

$ 45.68K
$ 45.68K$ 45.68K

$ 414.65M
$ 414.65M$ 414.65M

2.03B
2.03B 2.03B

20,227,011,827.26671
20,227,011,827.26671 20,227,011,827.26671

ISLMEVM

Islamic Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 41.62M $ 45.68K 24 tunnise kauplemismahuga. ISLM ringlev varu on 2.03B, mille koguvaru on 20227011827.26671. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Islamic Coin (ISLM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Islamic Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000082-0.04%
30 päeva$ -0.00869-29.78%
60 päeva$ -0.00621-23.25%
90 päeva$ -0.01097-34.86%
Islamic Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris ISLM muutuse $ -0.0000082 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Islamic Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00869 (-29.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Islamic Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ISLM $ -0.00621 (-23.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Islamic Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01097 (-34.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Islamic Coin (ISLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Islamic Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Islamic Coin (ISLM)

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

Islamic Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Islamic Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ISLM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Islamic Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Islamic Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Islamic Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Islamic Coin (ISLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Islamic Coin (ISLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Islamic Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Islamic Coin hinna ennustust kohe!

Islamic Coin (ISLM) tokenoomika

Islamic Coin (ISLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Islamic Coin (ISLM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Islamic Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Islamic Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ISLM kohalike valuutade suhtes

1 Islamic Coin(ISLM)/VND
539.4575
1 Islamic Coin(ISLM)/AUD
A$0.03116
1 Islamic Coin(ISLM)/GBP
0.014965
1 Islamic Coin(ISLM)/EUR
0.017425
1 Islamic Coin(ISLM)/USD
$0.0205
1 Islamic Coin(ISLM)/MYR
RM0.086305
1 Islamic Coin(ISLM)/TRY
0.836195
1 Islamic Coin(ISLM)/JPY
¥3.0135
1 Islamic Coin(ISLM)/ARS
ARS$26.588705
1 Islamic Coin(ISLM)/RUB
1.634055
1 Islamic Coin(ISLM)/INR
1.793955
1 Islamic Coin(ISLM)/IDR
Rp330.645115
1 Islamic Coin(ISLM)/KRW
28.47204
1 Islamic Coin(ISLM)/PHP
1.159275
1 Islamic Coin(ISLM)/EGP
￡E.0.98933
1 Islamic Coin(ISLM)/BRL
R$0.1107
1 Islamic Coin(ISLM)/CAD
C$0.02829
1 Islamic Coin(ISLM)/BDT
2.48952
1 Islamic Coin(ISLM)/NGN
31.44167
1 Islamic Coin(ISLM)/UAH
0.844805
1 Islamic Coin(ISLM)/VES
Bs2.7675
1 Islamic Coin(ISLM)/CLP
$19.762
1 Islamic Coin(ISLM)/PKR
Rs5.80724
1 Islamic Coin(ISLM)/KZT
11.098905
1 Islamic Coin(ISLM)/THB
฿0.66215
1 Islamic Coin(ISLM)/TWD
NT$0.615615
1 Islamic Coin(ISLM)/AED
د.إ0.075235
1 Islamic Coin(ISLM)/CHF
Fr0.0164
1 Islamic Coin(ISLM)/HKD
HK$0.16031
1 Islamic Coin(ISLM)/AMD
֏7.83633
1 Islamic Coin(ISLM)/MAD
.د.م0.184295
1 Islamic Coin(ISLM)/MXN
$0.386835
1 Islamic Coin(ISLM)/PLN
0.07462
1 Islamic Coin(ISLM)/RON
лв0.08856
1 Islamic Coin(ISLM)/SEK
kr0.195775
1 Islamic Coin(ISLM)/BGN
лв0.034235
1 Islamic Coin(ISLM)/HUF
Ft6.9208
1 Islamic Coin(ISLM)/CZK
0.42845
1 Islamic Coin(ISLM)/KWD
د.ك0.0062525
1 Islamic Coin(ISLM)/ILS
0.069085
1 Islamic Coin(ISLM)/NOK
kr0.208895
1 Islamic Coin(ISLM)/NZD
$0.03444

Islamic Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Islamic Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Islamic Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Islamic Coin kohta

Kui palju on Islamic Coin (ISLM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISLM hind USD on 0.0205 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISLM/USD hind?
Praegune hind ISLM/USD on $ 0.0205. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Islamic Coin turukapitalisatsioon?
ISLM turukapitalisatsioon on $ 41.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISLM ringlev varu?
ISLM ringlev varu on 2.03B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISLM (ATH) hind?
ISLM saavutab ATH hinna summas 0.08164389016452497 USD.
Mis oli kõigi aegade ISLM madalaim (ATL) hind?
ISLM nägi ATL hinda summas 0.02059762751860959 USD.
Milline on ISLM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISLM kauplemismaht on $ 45.68K USD.
Kas ISLM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISLM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISLM hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:38:13 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ISLM/USD kalkulaator

Summa

ISLM
ISLM
USD
USD

1 ISLM = 0.0205 USD

Kauplemine: ISLM

ISLMUSDT
$0.0205
$0.0205$0.0205
-0.09%

