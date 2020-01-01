ISKRA Token (ISK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ISKRA Token (ISK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ISKRA Token (ISK) teave Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Ametlik veebisait: https://iskra.world/ Valge raamat: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Ostke ISK kohe!

ISKRA Token (ISK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ISKRA Token (ISK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Koguvaru: $ 996.85M $ 996.85M $ 996.85M Ringlev varu: $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003859622862244237 $ 0.003859622862244237 $ 0.003859622862244237 Praegune hind: $ 0.00393 $ 0.00393 $ 0.00393 Lisateave ISKRA Token (ISK) hinna kohta

ISKRA Token (ISK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ISKRA Token (ISK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ISK tokeni tokenoomikat, avastage ISK tokeni reaalajas hinda!

