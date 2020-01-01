ISKRA Token (ISK) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi ISKRA Token (ISK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
ISKRA Token (ISK) teave

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

Ametlik veebisait:
https://iskra.world/
Valge raamat:
https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C

ISKRA Token (ISK) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage ISKRA Token (ISK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M
Koguvaru:
$ 996.85M
$ 996.85M$ 996.85M
Ringlev varu:
$ 383.17M
$ 383.17M$ 383.17M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.3015
$ 0.3015$ 0.3015
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.003859622862244237
$ 0.003859622862244237$ 0.003859622862244237
Praegune hind:
$ 0.00393
$ 0.00393$ 0.00393

ISKRA Token (ISK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

ISKRA Token (ISK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ISK tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ISK tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ISK tokeni tokenoomikat, avastage ISK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ISK

Kas olete huvitatud ISKRA Token (ISK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ISK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

ISKRA Token (ISK) hinna ajalugu

ISK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ISK – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ISK võiks suunduda? Meie ISK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

