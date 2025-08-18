Rohkem infot ISK

ISKRA Token logo

ISKRA Token hind(ISK)

1 ISK/USD reaalajas hind:

$0.00391
$0.00391$0.00391
0.00%1D
USD
ISKRA Token (ISK) reaalajas hinnagraafik
ISKRA Token (ISK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00335
$ 0.00335$ 0.00335
24 h madal
$ 0.00405
$ 0.00405$ 0.00405
24 h kõrge

$ 0.00335
$ 0.00335$ 0.00335

$ 0.00405
$ 0.00405$ 0.00405

$ 0.6174141988689682
$ 0.6174141988689682$ 0.6174141988689682

$ 0.003859622862244237
$ 0.003859622862244237$ 0.003859622862244237

0.00%

0.00%

-10.33%

-10.33%

ISKRA Token (ISK) reaalajas hind on $ 0.00391. Viimase 24 tunni jooksul ISK kaubeldud madalaim $ 0.00335 ja kõrgeim $ 0.00405 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6174141988689682 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003859622862244237.

Lüliajalise tootluse osas on ISK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -10.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ISKRA Token (ISK) – turuteave

No.1948

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 61.03
$ 61.03$ 61.03

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

383.17M
383.17M 383.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,852,899.71
996,852,899.71 996,852,899.71

38.31%

BASE

ISKRA Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.50M $ 61.03 24 tunnise kauplemismahuga. ISK ringlev varu on 383.17M, mille koguvaru on 996852899.71. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.91M.

ISKRA Token (ISK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ISKRA Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00046-10.53%
60 päeva$ -0.00136-25.81%
90 päeva$ -0.0026-39.94%
ISKRA Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ISK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ISKRA Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00046 (-10.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ISKRA Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ISK $ -0.00136 (-25.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ISKRA Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0026 (-39.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ISKRA Token (ISK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ISKRA Token hinnaajaloo lehte.

Mis on ISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ISKRA Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ISK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ISKRA Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ISKRA Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ISKRA Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on ISKRA Token (ISK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ISKRA Token (ISK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ISKRA Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ISKRA Token hinna ennustust kohe!

ISKRA Token (ISK) tokenoomika

ISKRA Token (ISK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ISKRA Token (ISK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ISKRA Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ISKRA Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ISK kohalike valuutade suhtes

1 ISKRA Token(ISK)/VND
102.89165
1 ISKRA Token(ISK)/AUD
A$0.0059823
1 ISKRA Token(ISK)/GBP
0.0028543
1 ISKRA Token(ISK)/EUR
0.0033235
1 ISKRA Token(ISK)/USD
$0.00391
1 ISKRA Token(ISK)/MYR
RM0.0164611
1 ISKRA Token(ISK)/TRY
0.1594889
1 ISKRA Token(ISK)/JPY
¥0.57477
1 ISKRA Token(ISK)/ARS
ARS$5.0713091
1 ISKRA Token(ISK)/RUB
0.311627
1 ISKRA Token(ISK)/INR
0.3421641
1 ISKRA Token(ISK)/IDR
Rp63.0645073
1 ISKRA Token(ISK)/KRW
5.4305208
1 ISKRA Token(ISK)/PHP
0.2211105
1 ISKRA Token(ISK)/EGP
￡E.0.1886575
1 ISKRA Token(ISK)/BRL
R$0.021114
1 ISKRA Token(ISK)/CAD
C$0.0053958
1 ISKRA Token(ISK)/BDT
0.4748304
1 ISKRA Token(ISK)/NGN
5.9969234
1 ISKRA Token(ISK)/UAH
0.1611311
1 ISKRA Token(ISK)/VES
Bs0.52785
1 ISKRA Token(ISK)/CLP
$3.76924
1 ISKRA Token(ISK)/PKR
Rs1.1076248
1 ISKRA Token(ISK)/KZT
2.1169131
1 ISKRA Token(ISK)/THB
฿0.1266058
1 ISKRA Token(ISK)/TWD
NT$0.1174173
1 ISKRA Token(ISK)/AED
د.إ0.0143497
1 ISKRA Token(ISK)/CHF
Fr0.003128
1 ISKRA Token(ISK)/HKD
HK$0.0305762
1 ISKRA Token(ISK)/AMD
֏1.4946366
1 ISKRA Token(ISK)/MAD
.د.م0.0351509
1 ISKRA Token(ISK)/MXN
$0.0732343
1 ISKRA Token(ISK)/PLN
0.0141933
1 ISKRA Token(ISK)/RON
лв0.0168912
1 ISKRA Token(ISK)/SEK
kr0.0373014
1 ISKRA Token(ISK)/BGN
лв0.0065297
1 ISKRA Token(ISK)/HUF
Ft1.320016
1 ISKRA Token(ISK)/CZK
0.0817972
1 ISKRA Token(ISK)/KWD
د.ك0.00119255
1 ISKRA Token(ISK)/ILS
0.0131767
1 ISKRA Token(ISK)/NOK
kr0.0397256
1 ISKRA Token(ISK)/NZD
$0.0065688

ISKRA Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ISKRA Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ISKRA Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ISKRA Token kohta

Kui palju on ISKRA Token (ISK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISK hind USD on 0.00391 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISK/USD hind?
Praegune hind ISK/USD on $ 0.00391. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ISKRA Token turukapitalisatsioon?
ISK turukapitalisatsioon on $ 1.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISK ringlev varu?
ISK ringlev varu on 383.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISK (ATH) hind?
ISK saavutab ATH hinna summas 0.6174141988689682 USD.
Mis oli kõigi aegade ISK madalaim (ATL) hind?
ISK nägi ATL hinda summas 0.003859622862244237 USD.
Milline on ISK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISK kauplemismaht on $ 61.03 USD.
Kas ISK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISK hinna ennustust.
ISKRA Token (ISK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
