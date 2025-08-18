ISKRA Token (ISK) reaalajas hind on $ 0.00391. Viimase 24 tunni jooksul ISK kaubeldud madalaim $ 0.00335 ja kõrgeim $ 0.00405 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6174141988689682 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003859622862244237.
Lüliajalise tootluse osas on ISK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -10.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ISKRA Token (ISK) – turuteave
ISKRA Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.50M$ 61.03 24 tunnise kauplemismahuga. ISK ringlev varu on 383.17M, mille koguvaru on 996852899.71. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.91M.
ISKRA Token (ISK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ISKRA Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00046
-10.53%
60 päeva
$ -0.00136
-25.81%
90 päeva
$ -0.0026
-39.94%
ISKRA Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris ISK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ISKRA Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00046 (-10.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ISKRA Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ISK $ -0.00136 (-25.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ISKRA Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0026 (-39.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ISKRA Token (ISK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.
ISKRA Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on ISKRA Token (ISK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ISKRA Token (ISK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ISKRA Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ISKRA Token (ISK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
