Iron Fish logo

Iron Fish hind(IRON)

1 IRON/USD reaalajas hind:

$0.1841
$0.1841
-0.48%1D
USD
Iron Fish (IRON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:13 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1731
$ 0.1731
24 h madal
$ 0.1852
$ 0.1852
24 h kõrge

$ 0.1731
$ 0.1731

$ 0.1852
$ 0.1852

$ 7.636939574734836
$ 7.636939574734836

$ 0.07877187701738696
$ 0.07877187701738696

+0.71%

-0.48%

-2.18%

-2.18%

Iron Fish (IRON) reaalajas hind on $ 0.1841. Viimase 24 tunni jooksul IRON kaubeldud madalaim $ 0.1731 ja kõrgeim $ 0.1852 näitab aktiivset turu volatiivsust. IRONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.636939574734836 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07877187701738696.

Lüliajalise tootluse osas on IRON muutunud +0.71% viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel -2.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Iron Fish (IRON) – turuteave

No.4000

$ 0.00
$ 0.00

$ 100.01K
$ 100.01K

$ 12.10M
$ 12.10M

0.00
0.00

65,699,815
65,699,815

IRON

Iron Fish praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 100.01K 24 tunnise kauplemismahuga. IRON ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 65699815. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Iron Fish (IRON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Iron Fish tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000888-0.48%
30 päeva$ -0.0005-0.28%
60 päeva$ +0.0426+30.10%
90 päeva$ +0.0537+41.18%
Iron Fish Hinnamuutus täna

Täna registreeris IRON muutuse $ -0.000888 (-0.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Iron Fish 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0005 (-0.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Iron Fish 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IRON $ +0.0426 (+30.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Iron Fish 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0537 (+41.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Iron Fish (IRON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Iron Fish hinnaajaloo lehte.

Mis on Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Iron Fish investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IRON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Iron Fish kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Iron Fish ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Iron Fish hinna ennustus (USD)

Kui palju on Iron Fish (IRON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Iron Fish (IRON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Iron Fish nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Iron Fish hinna ennustust kohe!

Iron Fish (IRON) tokenoomika

Iron Fish (IRON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IRON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Iron Fish (IRON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Iron Fish osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Iron Fish osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IRON kohalike valuutade suhtes

Iron Fish ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Iron Fish võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Iron Fish ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Iron Fish kohta

Kui palju on Iron Fish (IRON) tänapäeval väärt?
Reaalajas IRON hind USD on 0.1841 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IRON/USD hind?
Praegune hind IRON/USD on $ 0.1841. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Iron Fish turukapitalisatsioon?
IRON turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IRON ringlev varu?
IRON ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IRON (ATH) hind?
IRON saavutab ATH hinna summas 7.636939574734836 USD.
Mis oli kõigi aegade IRON madalaim (ATL) hind?
IRON nägi ATL hinda summas 0.07877187701738696 USD.
Milline on IRON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IRON kauplemismaht on $ 100.01K USD.
Kas IRON sel aastal kõrgemale ka suundub?
IRON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IRON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:13 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

