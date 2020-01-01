IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) teave Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live. Ametlik veebisait: https://undercoveriris.io/ Valge raamat: https://undercoveriris.io/who-is-iris Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xEA87148a703ADc0DE89dB2aC2b6b381093aE8ee0 Ostke IRISVIRTUAL kohe!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.16M $ 7.16M $ 7.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.007155 $ 0.007155 $ 0.007155 Lisateave IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) hinna kohta

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IRISVIRTUAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IRISVIRTUAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IRISVIRTUAL tokeni tokenoomikat, avastage IRISVIRTUAL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IRISVIRTUAL Kas olete huvitatud IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IRISVIRTUAL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IRISVIRTUAL MEXC-ist osta!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) hinna ajalugu IRISVIRTUAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IRISVIRTUAL hinna ajalugu kohe!

IRISVIRTUAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IRISVIRTUAL võiks suunduda? Meie IRISVIRTUAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IRISVIRTUAL tokeni hinna ennustust kohe!

