IRIS by Virtuals logo

IRIS by Virtuals hind(IRISVIRTUAL)

1 IRISVIRTUAL/USD reaalajas hind:

$0.007986
$0.007986$0.007986
-5.89%1D
USD
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:29:53 (UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067
24 h madal
$ 0.01197
$ 0.01197$ 0.01197
24 h kõrge

$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067

$ 0.01197
$ 0.01197$ 0.01197

--
----

--
----

-5.86%

-5.89%

-15.91%

-15.91%

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) reaalajas hind on $ 0.007986. Viimase 24 tunni jooksul IRISVIRTUAL kaubeldud madalaim $ 0.0067 ja kõrgeim $ 0.01197 näitab aktiivset turu volatiivsust. IRISVIRTUALkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on IRISVIRTUAL muutunud -5.86% viimase tunni jooksul, -5.89% 24 tunni vältel -15.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) – turuteave

--
----

$ 53.36K
$ 53.36K$ 53.36K

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

IRIS by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on -- $ 53.36K 24 tunnise kauplemismahuga. IRISVIRTUAL ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IRIS by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00049981-5.89%
30 päeva$ -0.001281-13.83%
60 päeva$ -0.011964-59.97%
90 päeva$ -0.022014-73.38%
IRIS by Virtuals Hinnamuutus täna

Täna registreeris IRISVIRTUAL muutuse $ -0.00049981 (-5.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IRIS by Virtuals 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001281 (-13.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IRIS by Virtuals 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IRISVIRTUAL $ -0.011964 (-59.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IRIS by Virtuals 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.022014 (-73.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IRIS by Virtuals hinnaajaloo lehte.

Mis on IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.

IRIS by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IRIS by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IRISVIRTUAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IRIS by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IRIS by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IRIS by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IRIS by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IRIS by Virtuals hinna ennustust kohe!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenoomika

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IRISVIRTUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IRIS by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IRIS by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IRISVIRTUAL kohalike valuutade suhtes

1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/VND
210.15159
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/AUD
A$0.01213872
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/GBP
0.00582978
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/EUR
0.0067881
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/USD
$0.007986
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/MYR
RM0.03362106
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/TRY
0.32574894
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/JPY
¥1.173942
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/ARS
ARS$10.35792186
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/RUB
0.63656406
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/INR
0.69885486
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/IDR
Rp128.80643358
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/KRW
11.09159568
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/PHP
0.4516083
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/EGP
￡E.0.38540436
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/BRL
R$0.0431244
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/CAD
C$0.01102068
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/BDT
0.96981984
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/NGN
12.24844764
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/UAH
0.32910306
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/VES
Bs1.07811
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/CLP
$7.698504
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/PKR
Rs2.26227408
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/KZT
4.32370026
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/THB
฿0.25866654
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/TWD
NT$0.23981958
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/AED
د.إ0.02930862
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/CHF
Fr0.0063888
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/HKD
HK$0.06245052
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/AMD
֏3.05272836
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/MAD
.د.م0.07179414
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/MXN
$0.15069582
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/PLN
0.02906904
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/RON
лв0.03449952
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/SEK
kr0.0762663
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/BGN
лв0.01333662
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/HUF
Ft2.6960736
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/CZK
0.1669074
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/KWD
د.ك0.00243573
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/ILS
0.02691282
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/NOK
kr0.08137734
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL)/NZD
$0.01341648

IRIS by Virtuals ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IRIS by Virtuals võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse IRIS by Virtuals ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IRIS by Virtuals kohta

Kui palju on IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas IRISVIRTUAL hind USD on 0.007986 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IRISVIRTUAL/USD hind?
Praegune hind IRISVIRTUAL/USD on $ 0.007986. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IRIS by Virtuals turukapitalisatsioon?
IRISVIRTUAL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IRISVIRTUAL ringlev varu?
IRISVIRTUAL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IRISVIRTUAL (ATH) hind?
IRISVIRTUAL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade IRISVIRTUAL madalaim (ATL) hind?
IRISVIRTUAL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on IRISVIRTUAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IRISVIRTUAL kauplemismaht on $ 53.36K USD.
Kas IRISVIRTUAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
IRISVIRTUAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IRISVIRTUAL hinna ennustust.
2025-08-18 01:29:53 (UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

