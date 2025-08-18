IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) reaalajas hind on $ 0.007986. Viimase 24 tunni jooksul IRISVIRTUAL kaubeldud madalaim $ 0.0067 ja kõrgeim $ 0.01197 näitab aktiivset turu volatiivsust. IRISVIRTUALkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on IRISVIRTUAL muutunud -5.86% viimase tunni jooksul, -5.89% 24 tunni vältel -15.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) – turuteave
$ 53.36K
$ 53.36K$ 53.36K
$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
IRIS by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on --$ 53.36K 24 tunnise kauplemismahuga. IRISVIRTUAL ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IRIS by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00049981
-5.89%
30 päeva
$ -0.001281
-13.83%
60 päeva
$ -0.011964
-59.97%
90 päeva
$ -0.022014
-73.38%
IRIS by Virtuals Hinnamuutus täna
Täna registreeris IRISVIRTUAL muutuse $ -0.00049981 (-5.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IRIS by Virtuals 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001281 (-13.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IRIS by Virtuals 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IRISVIRTUAL $ -0.011964 (-59.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IRIS by Virtuals 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.022014 (-73.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.
IRIS by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IRIS by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IRISVIRTUAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IRIS by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IRIS by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IRIS by Virtuals hinna ennustus (USD)
Kui palju on IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IRIS by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IRISVIRTUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IRIS by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IRIS by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.