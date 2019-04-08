IRISnet (IRIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IRISnet (IRIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IRISnet (IRIS) teave IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Ametlik veebisait: https://www.irisnet.org/ Valge raamat: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Plokiahela Explorer: https://irishub.iobscan.io/#/home Ostke IRIS kohe!

IRISnet (IRIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IRISnet (IRIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Koguvaru: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Ringlev varu: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Praegune hind: $ 0.001042 $ 0.001042 $ 0.001042 Lisateave IRISnet (IRIS) hinna kohta

IRISnet (IRIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IRISnet (IRIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IRIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IRIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IRIS tokeni tokenoomikat, avastage IRIS tokeni reaalajas hinda!

IRISnet (IRIS) hinna ajalugu IRIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IRIS hinna ajalugu kohe!

IRIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IRIS võiks suunduda? Meie IRIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IRIS tokeni hinna ennustust kohe!

