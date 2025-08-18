Rohkem infot IRIS

IRISnet hind(IRIS)

1 IRIS/USD reaalajas hind:

$0.0011001
-0.07%1D
USD
IRISnet (IRIS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:10 (UTC+8)

IRISnet (IRIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0010537
24 h madal
$ 0.0012556
24 h kõrge

$ 0.0010537
$ 0.0012556
$ 0.31768324
$ 0.000234721767649552
-0.13%

-0.06%

-6.89%

-6.89%

IRISnet (IRIS) reaalajas hind on $ 0.0011002. Viimase 24 tunni jooksul IRIS kaubeldud madalaim $ 0.0010537 ja kõrgeim $ 0.0012556 näitab aktiivset turu volatiivsust. IRISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.31768324 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000234721767649552.

Lüliajalise tootluse osas on IRIS muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -6.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IRISnet (IRIS) – turuteave

No.1891

$ 1.77M
$ 55.76K
$ 2.33M
1.61B
2,118,352,014.157319
2019-04-08 00:00:00

$ 0.2575
IRIS

IRISnet praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77M $ 55.76K 24 tunnise kauplemismahuga. IRIS ringlev varu on 1.61B, mille koguvaru on 2118352014.157319. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

IRISnet (IRIS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IRISnet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000771-0.06%
30 päeva$ +0.0001521+16.04%
60 päeva$ +0.0002511+29.57%
90 päeva$ -0.0006048-35.48%
IRISnet Hinnamuutus täna

Täna registreeris IRIS muutuse $ -0.000000771 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IRISnet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001521 (+16.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IRISnet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IRIS $ +0.0002511 (+29.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IRISnet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0006048 (-35.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IRISnet (IRIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IRISnet hinnaajaloo lehte.

Mis on IRISnet (IRIS)

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

IRISnet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IRISnet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IRIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IRISnet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IRISnet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IRISnet hinna ennustus (USD)

Kui palju on IRISnet (IRIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IRISnet (IRIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IRISnet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IRISnet hinna ennustust kohe!

IRISnet (IRIS) tokenoomika

IRISnet (IRIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IRIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IRISnet (IRIS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IRISnet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IRISnet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IRIS kohalike valuutade suhtes

1 IRISnet(IRIS)/VND
28.951763
1 IRISnet(IRIS)/AUD
A$0.001672304
1 IRISnet(IRIS)/GBP
0.000803146
1 IRISnet(IRIS)/EUR
0.00093517
1 IRISnet(IRIS)/USD
$0.0011002
1 IRISnet(IRIS)/MYR
RM0.004631842
1 IRISnet(IRIS)/TRY
0.044877158
1 IRISnet(IRIS)/JPY
¥0.1617294
1 IRISnet(IRIS)/ARS
ARS$1.426970402
1 IRISnet(IRIS)/RUB
0.087696942
1 IRISnet(IRIS)/INR
0.096278502
1 IRISnet(IRIS)/IDR
Rp17.745158806
1 IRISnet(IRIS)/KRW
1.528045776
1 IRISnet(IRIS)/PHP
0.06221631
1 IRISnet(IRIS)/EGP
￡E.0.053095652
1 IRISnet(IRIS)/BRL
R$0.00594108
1 IRISnet(IRIS)/CAD
C$0.001518276
1 IRISnet(IRIS)/BDT
0.133608288
1 IRISnet(IRIS)/NGN
1.687420748
1 IRISnet(IRIS)/UAH
0.045339242
1 IRISnet(IRIS)/VES
Bs0.148527
1 IRISnet(IRIS)/CLP
$1.0605928
1 IRISnet(IRIS)/PKR
Rs0.311664656
1 IRISnet(IRIS)/KZT
0.595659282
1 IRISnet(IRIS)/THB
฿0.035635478
1 IRISnet(IRIS)/TWD
NT$0.033039006
1 IRISnet(IRIS)/AED
د.إ0.004037734
1 IRISnet(IRIS)/CHF
Fr0.00088016
1 IRISnet(IRIS)/HKD
HK$0.008603564
1 IRISnet(IRIS)/AMD
֏0.420562452
1 IRISnet(IRIS)/MAD
.د.م0.009890798
1 IRISnet(IRIS)/MXN
$0.020760774
1 IRISnet(IRIS)/PLN
0.004004728
1 IRISnet(IRIS)/RON
лв0.004752864
1 IRISnet(IRIS)/SEK
kr0.01050691
1 IRISnet(IRIS)/BGN
лв0.001837334
1 IRISnet(IRIS)/HUF
Ft0.37142752
1 IRISnet(IRIS)/CZK
0.02299418
1 IRISnet(IRIS)/KWD
د.ك0.000335561
1 IRISnet(IRIS)/ILS
0.003707674
1 IRISnet(IRIS)/NOK
kr0.011211038
1 IRISnet(IRIS)/NZD
$0.001848336

IRISnet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IRISnet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse IRISnet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IRISnet kohta

Kui palju on IRISnet (IRIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas IRIS hind USD on 0.0011002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IRIS/USD hind?
Praegune hind IRIS/USD on $ 0.0011002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IRISnet turukapitalisatsioon?
IRIS turukapitalisatsioon on $ 1.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IRIS ringlev varu?
IRIS ringlev varu on 1.61B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IRIS (ATH) hind?
IRIS saavutab ATH hinna summas 0.31768324 USD.
Mis oli kõigi aegade IRIS madalaim (ATL) hind?
IRIS nägi ATL hinda summas 0.000234721767649552 USD.
Milline on IRIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IRIS kauplemismaht on $ 55.76K USD.
Kas IRIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
IRIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IRIS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

