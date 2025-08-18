IRISnet (IRIS) reaalajas hind on $ 0.0011002. Viimase 24 tunni jooksul IRIS kaubeldud madalaim $ 0.0010537 ja kõrgeim $ 0.0012556 näitab aktiivset turu volatiivsust. IRISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.31768324 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000234721767649552.
Lüliajalise tootluse osas on IRIS muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -6.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IRISnet (IRIS) – turuteave
IRISnet praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77M$ 55.76K 24 tunnise kauplemismahuga. IRIS ringlev varu on 1.61B, mille koguvaru on 2118352014.157319. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
IRISnet (IRIS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IRISnet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000771
-0.06%
30 päeva
$ +0.0001521
+16.04%
60 päeva
$ +0.0002511
+29.57%
90 päeva
$ -0.0006048
-35.48%
IRISnet Hinnamuutus täna
Täna registreeris IRIS muutuse $ -0.000000771 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IRISnet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001521 (+16.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IRISnet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IRIS $ +0.0002511 (+29.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IRISnet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0006048 (-35.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IRISnet (IRIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.
IRISnet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IRISnet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IRIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IRISnet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IRISnet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IRISnet hinna ennustus (USD)
Kui palju on IRISnet (IRIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IRISnet (IRIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IRISnet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IRISnet (IRIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IRIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IRISnet (IRIS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IRISnet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IRISnet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.