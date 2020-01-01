MIOTAC (IOTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MIOTAC (IOTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MIOTAC (IOTA) teave IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG). Ametlik veebisait: https://www.iota.org/ Valge raamat: https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782 Ostke IOTA kohe!

MIOTAC (IOTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MIOTAC (IOTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 668.44M $ 668.44M $ 668.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6299 $ 0.6299 $ 0.6299 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.1965 $ 0.1965 $ 0.1965 Lisateave MIOTAC (IOTA) hinna kohta

MIOTAC (IOTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MIOTAC (IOTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IOTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IOTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IOTA tokeni tokenoomikat, avastage IOTA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IOTA Kas olete huvitatud MIOTAC (IOTA) lisamisest oma portfooliosse?

MIOTAC (IOTA) hinna ajalugu IOTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IOTA hinna ajalugu kohe!

IOTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IOTA võiks suunduda? Meie IOTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IOTA tokeni hinna ennustust kohe!

