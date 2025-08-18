MIOTAC (IOTA) reaalajas hind on $ 0.2086. Viimase 24 tunni jooksul IOTA kaubeldud madalaim $ 0.2059 ja kõrgeim $ 0.2158 näitab aktiivset turu volatiivsust. IOTAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on IOTA muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -2.75% 24 tunni vältel +1.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MIOTAC (IOTA) – turuteave
--
----
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
$ 709.60M
$ 709.60M$ 709.60M
--
----
3,401,744,787
3,401,744,787 3,401,744,787
IOTA
MIOTAC praegune turukapitalisatsioon on --$ 1.07M 24 tunnise kauplemismahuga. IOTA ringlev varu on --, mille koguvaru on 3401744787. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
MIOTAC (IOTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MIOTAC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005899
-2.75%
30 päeva
$ -0.0206
-8.99%
60 päeva
$ +0.044
+26.73%
90 päeva
$ -0.0141
-6.34%
MIOTAC Hinnamuutus täna
Täna registreeris IOTA muutuse $ -0.005899 (-2.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MIOTAC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0206 (-8.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MIOTAC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IOTA $ +0.044 (+26.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MIOTAC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0141 (-6.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MIOTAC (IOTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG).
MIOTAC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MIOTAC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IOTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MIOTAC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MIOTAC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MIOTAC hinna ennustus (USD)
Kui palju on MIOTAC (IOTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MIOTAC (IOTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MIOTAC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MIOTAC (IOTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IOTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MIOTAC (IOTA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MIOTAC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MIOTAC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.