Charged Particles hind(IONX)

1 IONX/USD reaalajas hind:

$0.001535
$0.001535$0.001535
0.00%1D
USD
Charged Particles (IONX) reaalajas hinnagraafik
Charged Particles (IONX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001535
$ 0.001535$ 0.001535
24 h madal
$ 0.001535
$ 0.001535$ 0.001535
24 h kõrge

$ 0.001535
$ 0.001535$ 0.001535

$ 0.001535
$ 0.001535$ 0.001535

$ 2.74840838
$ 2.74840838$ 2.74840838

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+2.12%

+2.12%

Charged Particles (IONX) reaalajas hind on $ 0.001535. Viimase 24 tunni jooksul IONX kaubeldud madalaim $ 0.001535 ja kõrgeim $ 0.001535 näitab aktiivset turu volatiivsust. IONXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.74840838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IONX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Charged Particles (IONX) – turuteave

No.4868

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 153.50K
$ 153.50K$ 153.50K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Charged Particles praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. IONX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 153.50K.

Charged Particles (IONX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Charged Particles tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000005-0.33%
60 päeva$ +0.000207+15.58%
90 päeva$ -0.000116-7.03%
Charged Particles Hinnamuutus täna

Täna registreeris IONX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Charged Particles 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000005 (-0.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Charged Particles 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IONX $ +0.000207 (+15.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Charged Particles 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000116 (-7.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Charged Particles (IONX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Charged Particles hinnaajaloo lehte.

Mis on Charged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Charged Particles on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Charged Particles hinna ennustus (USD)

IONX kohalike valuutade suhtes

1 Charged Particles(IONX)/VND
40.393525
1 Charged Particles(IONX)/AUD
A$0.00234855
1 Charged Particles(IONX)/GBP
0.00112055
1 Charged Particles(IONX)/EUR
0.00130475
1 Charged Particles(IONX)/USD
$0.001535
1 Charged Particles(IONX)/MYR
RM0.00646235
1 Charged Particles(IONX)/TRY
0.06261265
1 Charged Particles(IONX)/JPY
¥0.225645
1 Charged Particles(IONX)/ARS
ARS$1.99091035
1 Charged Particles(IONX)/RUB
0.1223395
1 Charged Particles(IONX)/INR
0.13432785
1 Charged Particles(IONX)/IDR
Rp24.75806105
1 Charged Particles(IONX)/KRW
2.1319308
1 Charged Particles(IONX)/PHP
0.08680425
1 Charged Particles(IONX)/EGP
￡E.0.07406375
1 Charged Particles(IONX)/BRL
R$0.008289
1 Charged Particles(IONX)/CAD
C$0.0021183
1 Charged Particles(IONX)/BDT
0.1864104
1 Charged Particles(IONX)/NGN
2.3542909
1 Charged Particles(IONX)/UAH
0.06325735
1 Charged Particles(IONX)/VES
Bs0.207225
1 Charged Particles(IONX)/CLP
$1.47974
1 Charged Particles(IONX)/PKR
Rs0.4348348
1 Charged Particles(IONX)/KZT
0.83106435
1 Charged Particles(IONX)/THB
฿0.0497033
1 Charged Particles(IONX)/TWD
NT$0.04609605
1 Charged Particles(IONX)/AED
د.إ0.00563345
1 Charged Particles(IONX)/CHF
Fr0.001228
1 Charged Particles(IONX)/HKD
HK$0.0120037
1 Charged Particles(IONX)/AMD
֏0.5867691
1 Charged Particles(IONX)/MAD
.د.م0.01379965
1 Charged Particles(IONX)/MXN
$0.02875055
1 Charged Particles(IONX)/PLN
0.00557205
1 Charged Particles(IONX)/RON
лв0.0066312
1 Charged Particles(IONX)/SEK
kr0.0146439
1 Charged Particles(IONX)/BGN
лв0.00256345
1 Charged Particles(IONX)/HUF
Ft0.518216
1 Charged Particles(IONX)/CZK
0.0321122
1 Charged Particles(IONX)/KWD
د.ك0.000468175
1 Charged Particles(IONX)/ILS
0.00517295
1 Charged Particles(IONX)/NOK
kr0.0155956
1 Charged Particles(IONX)/NZD
$0.0025788

Charged Particles ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Charged Particles võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Charged Particles ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Charged Particles kohta

Kui palju on Charged Particles (IONX) tänapäeval väärt?
Reaalajas IONX hind USD on 0.001535 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IONX/USD hind?
Praegune hind IONX/USD on $ 0.001535. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Charged Particles turukapitalisatsioon?
IONX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IONX ringlev varu?
IONX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IONX (ATH) hind?
IONX saavutab ATH hinna summas 2.74840838 USD.
Mis oli kõigi aegade IONX madalaim (ATL) hind?
IONX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IONX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IONX kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas IONX sel aastal kõrgemale ka suundub?
IONX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IONX hinna ennustust.
Charged Particles (IONX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
