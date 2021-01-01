Inverse DAO (INV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Inverse DAO (INV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Inverse DAO (INV) teave Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Ametlik veebisait: https://inverse.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Ostke INV kohe!

Inverse DAO (INV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Inverse DAO (INV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.37M $ 32.37M $ 32.37M Koguvaru: $ 719.00K $ 719.00K $ 719.00K Ringlev varu: $ 707.24K $ 707.24K $ 707.24K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.91M $ 32.91M $ 32.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 Kõigi aegade madalaim: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Praegune hind: $ 45.77 $ 45.77 $ 45.77 Lisateave Inverse DAO (INV) hinna kohta

Inverse DAO (INV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Inverse DAO (INV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INV tokeni tokenoomikat, avastage INV tokeni reaalajas hinda!

Inverse DAO (INV) hinna ajalugu INV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage INV hinna ajalugu kohe!

INV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INV võiks suunduda? Meie INV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INV tokeni hinna ennustust kohe!

