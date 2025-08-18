Rohkem infot INV

Inverse DAO hind(INV)

$46.85
+4.48%1D
Inverse DAO (INV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:49:20 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 41.54
24 h madal
$ 50
24 h kõrge

$ 41.54
$ 50
$ 1,788.53511267
$ 20.738103277153993
+4.62%

+4.48%

+14.40%

+14.40%

Inverse DAO (INV) reaalajas hind on $ 46.85. Viimase 24 tunni jooksul INV kaubeldud madalaim $ 41.54 ja kõrgeim $ 50 näitab aktiivset turu volatiivsust. INVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,788.53511267 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 20.738103277153993.

Lüliajalise tootluse osas on INV muutunud +4.62% viimase tunni jooksul, +4.48% 24 tunni vältel +14.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Inverse DAO (INV) – turuteave

No.736

$ 33.13M
$ 59.54K
$ 33.69M
707.24K
719,000
2021-01-01 00:00:00

ETH

Inverse DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 33.13M $ 59.54K 24 tunnise kauplemismahuga. INV ringlev varu on 707.24K, mille koguvaru on 719000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Inverse DAO (INV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Inverse DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +2.0089+4.48%
30 päeva$ +8.03+20.68%
60 päeva$ +17.32+58.65%
90 päeva$ +19.03+68.40%
Inverse DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris INV muutuse $ +2.0089 (+4.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Inverse DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +8.03 (+20.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Inverse DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INV $ +17.32 (+58.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Inverse DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +19.03 (+68.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Inverse DAO (INV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Inverse DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on Inverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Inverse DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Inverse DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Inverse DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Inverse DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Inverse DAO (INV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inverse DAO (INV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inverse DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Inverse DAO hinna ennustust kohe!

Inverse DAO (INV) tokenoomika

Inverse DAO (INV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inverse DAO (INV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Inverse DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust Inverse DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INV kohalike valuutade suhtes

1 Inverse DAO(INV)/VND
1 Inverse DAO(INV)/AUD
1 Inverse DAO(INV)/GBP
1 Inverse DAO(INV)/EUR
1 Inverse DAO(INV)/USD
1 Inverse DAO(INV)/MYR
1 Inverse DAO(INV)/TRY
1 Inverse DAO(INV)/JPY
1 Inverse DAO(INV)/ARS
1 Inverse DAO(INV)/RUB
1 Inverse DAO(INV)/INR
1 Inverse DAO(INV)/IDR
1 Inverse DAO(INV)/KRW
1 Inverse DAO(INV)/PHP
1 Inverse DAO(INV)/EGP
1 Inverse DAO(INV)/BRL
1 Inverse DAO(INV)/CAD
1 Inverse DAO(INV)/BDT
1 Inverse DAO(INV)/NGN
1 Inverse DAO(INV)/UAH
1 Inverse DAO(INV)/VES
1 Inverse DAO(INV)/CLP
1 Inverse DAO(INV)/PKR
1 Inverse DAO(INV)/KZT
1 Inverse DAO(INV)/THB
1 Inverse DAO(INV)/TWD
1 Inverse DAO(INV)/AED
1 Inverse DAO(INV)/CHF
1 Inverse DAO(INV)/HKD
1 Inverse DAO(INV)/AMD
1 Inverse DAO(INV)/MAD
1 Inverse DAO(INV)/MXN
1 Inverse DAO(INV)/PLN
1 Inverse DAO(INV)/RON
1 Inverse DAO(INV)/SEK
1 Inverse DAO(INV)/BGN
1 Inverse DAO(INV)/HUF
1 Inverse DAO(INV)/CZK
1 Inverse DAO(INV)/KWD
1 Inverse DAO(INV)/ILS
1 Inverse DAO(INV)/NOK
1 Inverse DAO(INV)/NZD
Inverse DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Inverse DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Inverse DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inverse DAO kohta

Kui palju on Inverse DAO (INV) tänapäeval väärt?
Reaalajas INV hind USD on 46.85 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INV/USD hind?
Praegune hind INV/USD on $ 46.85. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Inverse DAO turukapitalisatsioon?
INV turukapitalisatsioon on $ 33.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INV ringlev varu?
INV ringlev varu on 707.24K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INV (ATH) hind?
INV saavutab ATH hinna summas 1,788.53511267 USD.
Mis oli kõigi aegade INV madalaim (ATL) hind?
INV nägi ATL hinda summas 20.738103277153993 USD.
Milline on INV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INV kauplemismaht on $ 59.54K USD.
Kas INV sel aastal kõrgemale ka suundub?
INV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:49:20 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

