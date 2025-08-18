Inverse DAO (INV) reaalajas hind on $ 46.85. Viimase 24 tunni jooksul INV kaubeldud madalaim $ 41.54 ja kõrgeim $ 50 näitab aktiivset turu volatiivsust. INVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,788.53511267 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 20.738103277153993.
Lüliajalise tootluse osas on INV muutunud +4.62% viimase tunni jooksul, +4.48% 24 tunni vältel +14.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Inverse DAO (INV) – turuteave
Inverse DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 33.13M$ 59.54K 24 tunnise kauplemismahuga. INV ringlev varu on 707.24K, mille koguvaru on 719000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Inverse DAO (INV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Inverse DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +2.0089
+4.48%
30 päeva
$ +8.03
+20.68%
60 päeva
$ +17.32
+58.65%
90 päeva
$ +19.03
+68.40%
Inverse DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris INV muutuse $ +2.0089 (+4.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Inverse DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +8.03 (+20.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Inverse DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INV $ +17.32 (+58.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Inverse DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +19.03 (+68.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.
Inverse DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on Inverse DAO (INV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inverse DAO (INV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inverse DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Inverse DAO (INV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.