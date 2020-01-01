Interlay (INTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Interlay (INTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Interlay (INTR) teave Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks. Ametlik veebisait: https://interlay.io/ Valge raamat: https://docs.interlay.io/#/ Plokiahela Explorer: https://interlay.subscan.io/ Ostke INTR kohe!

Interlay (INTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Interlay (INTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 166.81K $ 166.81K $ 166.81K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 67.02M $ 67.02M $ 67.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.44 $ 0.44 $ 0.44 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002100543285091078 $ 0.002100543285091078 $ 0.002100543285091078 Praegune hind: $ 0.002489 $ 0.002489 $ 0.002489 Lisateave Interlay (INTR) hinna kohta

Interlay (INTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Interlay (INTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INTR tokeni tokenoomikat, avastage INTR tokeni reaalajas hinda!

Interlay (INTR) hinna ajalugu INTR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage INTR hinna ajalugu kohe!

INTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INTR võiks suunduda? Meie INTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INTR tokeni hinna ennustust kohe!

