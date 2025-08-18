Interlay (INTR) reaalajas hind on $ 0.00253. Viimase 24 tunni jooksul INTR kaubeldud madalaim $ 0.002421 ja kõrgeim $ 0.002594 näitab aktiivset turu volatiivsust. INTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15971427645110478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002100543285091078.
Lüliajalise tootluse osas on INTR muutunud -2.06% viimase tunni jooksul, +0.51% 24 tunni vältel +2.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Interlay (INTR) – turuteave
Interlay praegune turukapitalisatsioon on $ 169.56K$ 55.41K 24 tunnise kauplemismahuga. INTR ringlev varu on 67.02M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Interlay (INTR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Interlay tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001284
+0.51%
30 päeva
$ +0.000017
+0.67%
60 päeva
$ -0.000189
-6.96%
90 päeva
$ -0.000939
-27.07%
Interlay Hinnamuutus täna
Täna registreeris INTR muutuse $ +0.00001284 (+0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Interlay 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000017 (+0.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Interlay 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INTR $ -0.000189 (-6.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Interlay 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000939 (-27.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Interlay (INTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.
Interlay hinna ennustus (USD)
Kui palju on Interlay (INTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Interlay (INTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Interlay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Interlay (INTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
