InterMilanFanToken (INTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi InterMilanFanToken (INTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

InterMilanFanToken (INTER) teave $INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token. Ametlik veebisait: https://socios.com Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xc727c9C0f2647CB90B0FCA64d8ddB14878716BeD Ostke INTER kohe!

InterMilanFanToken (INTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage InterMilanFanToken (INTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M Koguvaru: $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M Ringlev varu: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.31M $ 11.31M $ 11.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Kõigi aegade madalaim: $ 0.47268093461295757 $ 0.47268093461295757 $ 0.47268093461295757 Praegune hind: $ 0.5733 $ 0.5733 $ 0.5733 Lisateave InterMilanFanToken (INTER) hinna kohta

InterMilanFanToken (INTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud InterMilanFanToken (INTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INTER tokeni tokenoomikat, avastage INTER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust INTER Kas olete huvitatud InterMilanFanToken (INTER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid INTER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas INTER MEXC-ist osta!

InterMilanFanToken (INTER) hinna ajalugu INTER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage INTER hinna ajalugu kohe!

INTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INTER võiks suunduda? Meie INTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INTER tokeni hinna ennustust kohe!

