InterMilanFanToken logo

InterMilanFanToken hind(INTER)

1 INTER/USD reaalajas hind:

$0.5978
$0.5978$0.5978
+0.28%1D
USD
InterMilanFanToken (INTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:39 (UTC+8)

InterMilanFanToken (INTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5829
$ 0.5829$ 0.5829
24 h madal
$ 0.6013
$ 0.6013$ 0.6013
24 h kõrge

$ 0.5829
$ 0.5829$ 0.5829

$ 0.6013
$ 0.6013$ 0.6013

$ 14.089
$ 14.089$ 14.089

$ 0.47268093461295757
$ 0.47268093461295757$ 0.47268093461295757

+0.18%

+0.28%

+2.32%

+2.32%

InterMilanFanToken (INTER) reaalajas hind on $ 0.5978. Viimase 24 tunni jooksul INTER kaubeldud madalaim $ 0.5829 ja kõrgeim $ 0.6013 näitab aktiivset turu volatiivsust. INTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.089 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.47268093461295757.

Lüliajalise tootluse osas on INTER muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel +2.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

InterMilanFanToken (INTER) – turuteave

No.1359

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

$ 149.97K
$ 149.97K$ 149.97K

$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M

9.98M
9.98M 9.98M

19,728,000
19,728,000 19,728,000

CHZ

InterMilanFanToken praegune turukapitalisatsioon on $ 5.97M $ 149.97K 24 tunnise kauplemismahuga. INTER ringlev varu on 9.98M, mille koguvaru on 19728000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

InterMilanFanToken (INTER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse InterMilanFanToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001669+0.28%
30 päeva$ +0.1041+21.08%
60 päeva$ +0.0718+13.65%
90 päeva$ -0.7033-54.06%
InterMilanFanToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris INTER muutuse $ +0.001669 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

InterMilanFanToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1041 (+21.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

InterMilanFanToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INTER $ +0.0718 (+13.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

InterMilanFanToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.7033 (-54.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada InterMilanFanToken (INTER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe InterMilanFanToken hinnaajaloo lehte.

Mis on InterMilanFanToken (INTER)

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

InterMilanFanToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie InterMilanFanToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INTER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse InterMilanFanToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie InterMilanFanToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

InterMilanFanToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on InterMilanFanToken (INTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie InterMilanFanToken (INTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida InterMilanFanToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake InterMilanFanToken hinna ennustust kohe!

InterMilanFanToken (INTER) tokenoomika

InterMilanFanToken (INTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

InterMilanFanToken (INTER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas InterMilanFanToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust InterMilanFanToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INTER kohalike valuutade suhtes

1 InterMilanFanToken(INTER)/VND
15,731.107
1 InterMilanFanToken(INTER)/AUD
A$0.908656
1 InterMilanFanToken(INTER)/GBP
0.436394
1 InterMilanFanToken(INTER)/EUR
0.50813
1 InterMilanFanToken(INTER)/USD
$0.5978
1 InterMilanFanToken(INTER)/MYR
RM2.516738
1 InterMilanFanToken(INTER)/TRY
24.384262
1 InterMilanFanToken(INTER)/JPY
¥87.8766
1 InterMilanFanToken(INTER)/ARS
ARS$775.352578
1 InterMilanFanToken(INTER)/RUB
47.650638
1 InterMilanFanToken(INTER)/INR
52.313478
1 InterMilanFanToken(INTER)/IDR
Rp9,641.934134
1 InterMilanFanToken(INTER)/KRW
830.272464
1 InterMilanFanToken(INTER)/PHP
33.80559
1 InterMilanFanToken(INTER)/EGP
￡E.28.849828
1 InterMilanFanToken(INTER)/BRL
R$3.22812
1 InterMilanFanToken(INTER)/CAD
C$0.824964
1 InterMilanFanToken(INTER)/BDT
72.596832
1 InterMilanFanToken(INTER)/NGN
916.869772
1 InterMilanFanToken(INTER)/UAH
24.635338
1 InterMilanFanToken(INTER)/VES
Bs80.703
1 InterMilanFanToken(INTER)/CLP
$576.2792
1 InterMilanFanToken(INTER)/PKR
Rs169.344784
1 InterMilanFanToken(INTER)/KZT
323.654898
1 InterMilanFanToken(INTER)/THB
฿19.362742
1 InterMilanFanToken(INTER)/TWD
NT$17.951934
1 InterMilanFanToken(INTER)/AED
د.إ2.193926
1 InterMilanFanToken(INTER)/CHF
Fr0.47824
1 InterMilanFanToken(INTER)/HKD
HK$4.674796
1 InterMilanFanToken(INTER)/AMD
֏228.515028
1 InterMilanFanToken(INTER)/MAD
.د.م5.374222
1 InterMilanFanToken(INTER)/MXN
$11.280486
1 InterMilanFanToken(INTER)/PLN
2.175992
1 InterMilanFanToken(INTER)/RON
лв2.582496
1 InterMilanFanToken(INTER)/SEK
kr5.70899
1 InterMilanFanToken(INTER)/BGN
лв0.998326
1 InterMilanFanToken(INTER)/HUF
Ft201.81728
1 InterMilanFanToken(INTER)/CZK
12.49402
1 InterMilanFanToken(INTER)/KWD
د.ك0.182329
1 InterMilanFanToken(INTER)/ILS
2.014586
1 InterMilanFanToken(INTER)/NOK
kr6.091582
1 InterMilanFanToken(INTER)/NZD
$1.004304

InterMilanFanToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest InterMilanFanToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse InterMilanFanToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse InterMilanFanToken kohta

Kui palju on InterMilanFanToken (INTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas INTER hind USD on 0.5978 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INTER/USD hind?
Praegune hind INTER/USD on $ 0.5978. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on InterMilanFanToken turukapitalisatsioon?
INTER turukapitalisatsioon on $ 5.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INTER ringlev varu?
INTER ringlev varu on 9.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INTER (ATH) hind?
INTER saavutab ATH hinna summas 14.089 USD.
Mis oli kõigi aegade INTER madalaim (ATL) hind?
INTER nägi ATL hinda summas 0.47268093461295757 USD.
Milline on INTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INTER kauplemismaht on $ 149.97K USD.
Kas INTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
INTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INTER hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

