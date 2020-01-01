Bware (INFRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bware (INFRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bware (INFRA) teave Bware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools. Ametlik veebisait: https://bwarelabs.com/ Valge raamat: https://docs.blastapi.io/blast-protocol Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x013062189dc3dcc99e9Cee714c513033b8d99e3c Ostke INFRA kohe!

Bware (INFRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bware (INFRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 427.96K $ 427.96K $ 427.96K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0924196849131449 $ 0.0924196849131449 $ 0.0924196849131449 Praegune hind: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Lisateave Bware (INFRA) hinna kohta

Bware (INFRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bware (INFRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INFRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INFRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INFRA tokeni tokenoomikat, avastage INFRA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust INFRA Kas olete huvitatud Bware (INFRA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid INFRA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas INFRA MEXC-ist osta!

Bware (INFRA) hinna ajalugu INFRA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage INFRA hinna ajalugu kohe!

INFRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INFRA võiks suunduda? Meie INFRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INFRA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!