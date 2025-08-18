Rohkem infot INFRA

Bware hind(INFRA)

1 INFRA/USD reaalajas hind:

$0.1092
$0.1092$0.1092
-0.09%1D
USD
Bware (INFRA) reaalajas hinnagraafik
Bware (INFRA) hinna teave (USD)

Bware (INFRA) reaalajas hind on $ 0.1092. Viimase 24 tunni jooksul INFRA kaubeldud madalaim $ 0.1069 ja kõrgeim $ 0.1118 näitab aktiivset turu volatiivsust. INFRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4687763500990365 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11062962118708954.

Lüliajalise tootluse osas on INFRA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel -0.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bware (INFRA) – turuteave

$ 451.09K
$ 451.09K$ 451.09K

$ 61.89K
$ 61.89K$ 61.89K

$ 10.92M
$ 10.92M$ 10.92M

4.13M
4.13M 4.13M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

4.13%

Bware praegune turukapitalisatsioon on $ 451.09K $ 61.89K 24 tunnise kauplemismahuga. INFRA ringlev varu on 4.13M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.92M.

Bware (INFRA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bware tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000098-0.09%
30 päeva$ -0.0143-11.58%
60 päeva$ -0.0217-16.58%
90 päeva$ -0.0271-19.89%
Bware Hinnamuutus täna

Täna registreeris INFRA muutuse $ -0.000098 (-0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bware 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0143 (-11.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bware 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INFRA $ -0.0217 (-16.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bware 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0271 (-19.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bware (INFRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bware hinnaajaloo lehte.

Mis on Bware (INFRA)

Bware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

Bware on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bware investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INFRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bware kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bware ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bware hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bware (INFRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bware (INFRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bware nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bware hinna ennustust kohe!

Bware (INFRA) tokenoomika

Bware (INFRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INFRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bware (INFRA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bware osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bware osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INFRA kohalike valuutade suhtes

Bware ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bware võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bware ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bware kohta

Kui palju on Bware (INFRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas INFRA hind USD on 0.1092 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INFRA/USD hind?
Praegune hind INFRA/USD on $ 0.1092. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bware turukapitalisatsioon?
INFRA turukapitalisatsioon on $ 451.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INFRA ringlev varu?
INFRA ringlev varu on 4.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INFRA (ATH) hind?
INFRA saavutab ATH hinna summas 2.4687763500990365 USD.
Mis oli kõigi aegade INFRA madalaim (ATL) hind?
INFRA nägi ATL hinda summas 0.11062962118708954 USD.
Milline on INFRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INFRA kauplemismaht on $ 61.89K USD.
Kas INFRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
INFRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INFRA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

