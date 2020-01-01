WAGMI HUB (INFOFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WAGMI HUB (INFOFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WAGMI HUB (INFOFI) teave WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names. Ametlik veebisait: https://wagmi.ceo/ Valge raamat: https://docs.wagmi.ceo/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CcGRp72WaCjK8VQvNLTkNsxe9ajhF8n2DzV56P2rMbg4 Ostke INFOFI kohe!

WAGMI HUB (INFOFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WAGMI HUB (INFOFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 326.30K $ 326.30K $ 326.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0003263 $ 0.0003263 $ 0.0003263 Lisateave WAGMI HUB (INFOFI) hinna kohta

WAGMI HUB (INFOFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WAGMI HUB (INFOFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INFOFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INFOFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INFOFI tokeni tokenoomikat, avastage INFOFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust INFOFI Kas olete huvitatud WAGMI HUB (INFOFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid INFOFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas INFOFI MEXC-ist osta!

WAGMI HUB (INFOFI) hinna ajalugu INFOFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage INFOFI hinna ajalugu kohe!

INFOFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INFOFI võiks suunduda? Meie INFOFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INFOFI tokeni hinna ennustust kohe!

