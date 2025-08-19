WAGMI HUB (INFOFI) reaalajas hind on $ 0.0003275. Viimase 24 tunni jooksul INFOFI kaubeldud madalaim $ 0.0003065 ja kõrgeim $ 0.0003463 näitab aktiivset turu volatiivsust. INFOFIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on INFOFI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.53% 24 tunni vältel -7.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WAGMI HUB (INFOFI) – turuteave
WAGMI HUB praegune turukapitalisatsioon on --$ 46.57K 24 tunnise kauplemismahuga. INFOFI ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 327.50K.
WAGMI HUB (INFOFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WAGMI HUB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000008081
+2.53%
30 päeva
$ -0.0002025
-38.21%
60 päeva
$ -0.0011725
-78.17%
90 päeva
$ -0.0011725
-78.17%
WAGMI HUB Hinnamuutus täna
Täna registreeris INFOFI muutuse $ +0.000008081 (+2.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WAGMI HUB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002025 (-38.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WAGMI HUB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INFOFI $ -0.0011725 (-78.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WAGMI HUB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0011725 (-78.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WAGMI HUB (INFOFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names.
WAGMI HUB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WAGMI HUB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida INFOFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WAGMI HUB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WAGMI HUB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WAGMI HUB hinna ennustus (USD)
Kui palju on WAGMI HUB (INFOFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WAGMI HUB (INFOFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WAGMI HUB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WAGMI HUB (INFOFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INFOFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WAGMI HUB (INFOFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WAGMI HUB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WAGMI HUB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
