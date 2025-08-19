Rohkem infot INFOFI

WAGMI HUB hind(INFOFI)

1 INFOFI/USD reaalajas hind:

$0.0003275
+2.53%1D
+2.53%1D
USD
WAGMI HUB (INFOFI) reaalajas hinnagraafik
WAGMI HUB (INFOFI) hinna teave (USD)

WAGMI HUB (INFOFI) reaalajas hind on $ 0.0003275. Viimase 24 tunni jooksul INFOFI kaubeldud madalaim $ 0.0003065 ja kõrgeim $ 0.0003463 näitab aktiivset turu volatiivsust. INFOFIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on INFOFI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.53% 24 tunni vältel -7.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WAGMI HUB (INFOFI) – turuteave

SOL

WAGMI HUB praegune turukapitalisatsioon on -- $ 46.57K 24 tunnise kauplemismahuga. INFOFI ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 327.50K.

WAGMI HUB (INFOFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WAGMI HUB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000008081+2.53%
30 päeva$ -0.0002025-38.21%
60 päeva$ -0.0011725-78.17%
90 päeva$ -0.0011725-78.17%
WAGMI HUB Hinnamuutus täna

Täna registreeris INFOFI muutuse $ +0.000008081 (+2.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WAGMI HUB 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002025 (-38.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WAGMI HUB 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INFOFI $ -0.0011725 (-78.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WAGMI HUB 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0011725 (-78.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WAGMI HUB (INFOFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WAGMI HUB hinnaajaloo lehte.

Mis on WAGMI HUB (INFOFI)

WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names.

WAGMI HUB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WAGMI HUB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INFOFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WAGMI HUB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WAGMI HUB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WAGMI HUB hinna ennustus (USD)

Kui palju on WAGMI HUB (INFOFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WAGMI HUB (INFOFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WAGMI HUB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WAGMI HUB hinna ennustust kohe!

WAGMI HUB (INFOFI) tokenoomika

WAGMI HUB (INFOFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INFOFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WAGMI HUB (INFOFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WAGMI HUB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust WAGMI HUB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INFOFI kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WAGMI HUB võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WAGMI HUB kohta

Kui palju on WAGMI HUB (INFOFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas INFOFI hind USD on 0.0003275 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INFOFI/USD hind?
Praegune hind INFOFI/USD on $ 0.0003275. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WAGMI HUB turukapitalisatsioon?
INFOFI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INFOFI ringlev varu?
INFOFI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INFOFI (ATH) hind?
INFOFI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade INFOFI madalaim (ATL) hind?
INFOFI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on INFOFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INFOFI kauplemismaht on $ 46.57K USD.
Kas INFOFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
INFOFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INFOFI hinna ennustust.
WAGMI HUB (INFOFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin'i hinnatõusu.

August 18, 2025

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja

