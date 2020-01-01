Indigo Protocol (INDY) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Indigo Protocol (INDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Indigo Protocol (INDY) teave

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Ametlik veebisait:
https://indigoprotocol.io/
Valge raamat:
https://indigoprotocol.io/paper
Plokiahela Explorer:
https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459

Indigo Protocol (INDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Indigo Protocol (INDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 22.33M
$ 22.33M$ 22.33M
Koguvaru:
$ 35.00M
$ 35.00M$ 35.00M
Ringlev varu:
$ 16.05M
$ 16.05M$ 16.05M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 48.69M
$ 48.69M$ 48.69M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 3.49
$ 3.49$ 3.49
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.25998980053675613
$ 0.25998980053675613$ 0.25998980053675613
Praegune hind:
$ 1.3912
$ 1.3912$ 1.3912

Indigo Protocol (INDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Indigo Protocol (INDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate INDY tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

INDY tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate INDY tokeni tokenoomikat, avastage INDY tokeni reaalajas hinda!

