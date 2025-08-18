Indigo Protocol (INDY) reaalajas hind on $ 1.5831. Viimase 24 tunni jooksul INDY kaubeldud madalaim $ 1.4578 ja kõrgeim $ 1.5935 näitab aktiivset turu volatiivsust. INDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.578412428341301 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.25998980053675613.
Lüliajalise tootluse osas on INDY muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +37.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Indigo Protocol (INDY) – turuteave
Indigo Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 25.41M$ 10.51K 24 tunnise kauplemismahuga. INDY ringlev varu on 16.05M, mille koguvaru on 35000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.41M.
Indigo Protocol (INDY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Indigo Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00505
+0.32%
30 päeva
$ +0.524
+49.47%
60 päeva
$ +0.5504
+53.29%
90 päeva
$ +0.588
+59.08%
Indigo Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris INDY muutuse $ +0.00505 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Indigo Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.524 (+49.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Indigo Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INDY $ +0.5504 (+53.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Indigo Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.588 (+59.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Indigo Protocol (INDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.
Indigo Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Indigo Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida INDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Indigo Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Indigo Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Indigo Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Indigo Protocol (INDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Indigo Protocol (INDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Indigo Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Indigo Protocol (INDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Indigo Protocol (INDY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Indigo Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Indigo Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.