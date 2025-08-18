Rohkem infot INDY

INDY Hinnainfo

INDY Valge raamat

INDY Ametlik veebisait

INDY Tokenoomika

INDY Hinnaprognoos

INDY Ajalugu

INDY – ostujuhend

INDY-usaldusraha valuutakonverter

INDY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Indigo Protocol logo

Indigo Protocol hind(INDY)

1 INDY/USD reaalajas hind:

$1.5831
$1.5831$1.5831
+0.32%1D
USD
Indigo Protocol (INDY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:54 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.4578
$ 1.4578$ 1.4578
24 h madal
$ 1.5935
$ 1.5935$ 1.5935
24 h kõrge

$ 1.4578
$ 1.4578$ 1.4578

$ 1.5935
$ 1.5935$ 1.5935

$ 4.578412428341301
$ 4.578412428341301$ 4.578412428341301

$ 0.25998980053675613
$ 0.25998980053675613$ 0.25998980053675613

-0.02%

+0.32%

+37.84%

+37.84%

Indigo Protocol (INDY) reaalajas hind on $ 1.5831. Viimase 24 tunni jooksul INDY kaubeldud madalaim $ 1.4578 ja kõrgeim $ 1.5935 näitab aktiivset turu volatiivsust. INDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.578412428341301 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.25998980053675613.

Lüliajalise tootluse osas on INDY muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +37.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Indigo Protocol (INDY) – turuteave

No.833

$ 25.41M
$ 25.41M$ 25.41M

$ 10.51K
$ 10.51K$ 10.51K

$ 55.41M
$ 55.41M$ 55.41M

16.05M
16.05M 16.05M

35,000,000
35,000,000 35,000,000

35,000,000
35,000,000 35,000,000

45.86%

ADA

Indigo Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 25.41M $ 10.51K 24 tunnise kauplemismahuga. INDY ringlev varu on 16.05M, mille koguvaru on 35000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.41M.

Indigo Protocol (INDY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Indigo Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00505+0.32%
30 päeva$ +0.524+49.47%
60 päeva$ +0.5504+53.29%
90 päeva$ +0.588+59.08%
Indigo Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris INDY muutuse $ +0.00505 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Indigo Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.524 (+49.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Indigo Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INDY $ +0.5504 (+53.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Indigo Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.588 (+59.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Indigo Protocol (INDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Indigo Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Indigo Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Indigo Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Indigo Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Indigo Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Indigo Protocol (INDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Indigo Protocol (INDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Indigo Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Indigo Protocol hinna ennustust kohe!

Indigo Protocol (INDY) tokenoomika

Indigo Protocol (INDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Indigo Protocol (INDY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Indigo Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Indigo Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INDY kohalike valuutade suhtes

1 Indigo Protocol(INDY)/VND
41,659.2765
1 Indigo Protocol(INDY)/AUD
A$2.422143
1 Indigo Protocol(INDY)/GBP
1.155663
1 Indigo Protocol(INDY)/EUR
1.345635
1 Indigo Protocol(INDY)/USD
$1.5831
1 Indigo Protocol(INDY)/MYR
RM6.664851
1 Indigo Protocol(INDY)/TRY
64.669635
1 Indigo Protocol(INDY)/JPY
¥232.7157
1 Indigo Protocol(INDY)/ARS
ARS$2,050.636923
1 Indigo Protocol(INDY)/RUB
126.078084
1 Indigo Protocol(INDY)/INR
138.537081
1 Indigo Protocol(INDY)/IDR
Rp25,533.867393
1 Indigo Protocol(INDY)/KRW
2,198.735928
1 Indigo Protocol(INDY)/PHP
89.524305
1 Indigo Protocol(INDY)/EGP
￡E.76.337082
1 Indigo Protocol(INDY)/BRL
R$8.54874
1 Indigo Protocol(INDY)/CAD
C$2.184678
1 Indigo Protocol(INDY)/BDT
192.251664
1 Indigo Protocol(INDY)/NGN
2,428.063794
1 Indigo Protocol(INDY)/UAH
65.239551
1 Indigo Protocol(INDY)/VES
Bs213.7185
1 Indigo Protocol(INDY)/CLP
$1,526.1084
1 Indigo Protocol(INDY)/PKR
Rs448.460568
1 Indigo Protocol(INDY)/KZT
857.106171
1 Indigo Protocol(INDY)/THB
฿51.229116
1 Indigo Protocol(INDY)/TWD
NT$47.540493
1 Indigo Protocol(INDY)/AED
د.إ5.809977
1 Indigo Protocol(INDY)/CHF
Fr1.26648
1 Indigo Protocol(INDY)/HKD
HK$12.379842
1 Indigo Protocol(INDY)/AMD
֏605.155806
1 Indigo Protocol(INDY)/MAD
.د.م14.232069
1 Indigo Protocol(INDY)/MXN
$29.635632
1 Indigo Protocol(INDY)/PLN
5.746653
1 Indigo Protocol(INDY)/RON
лв6.838992
1 Indigo Protocol(INDY)/SEK
kr15.086943
1 Indigo Protocol(INDY)/BGN
лв2.643777
1 Indigo Protocol(INDY)/HUF
Ft534.106278
1 Indigo Protocol(INDY)/CZK
33.070959
1 Indigo Protocol(INDY)/KWD
د.ك0.4828455
1 Indigo Protocol(INDY)/ILS
5.335047
1 Indigo Protocol(INDY)/NOK
kr16.084296
1 Indigo Protocol(INDY)/NZD
$2.659608

Indigo Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Indigo Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Indigo Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Indigo Protocol kohta

Kui palju on Indigo Protocol (INDY) tänapäeval väärt?
Reaalajas INDY hind USD on 1.5831 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INDY/USD hind?
Praegune hind INDY/USD on $ 1.5831. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Indigo Protocol turukapitalisatsioon?
INDY turukapitalisatsioon on $ 25.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INDY ringlev varu?
INDY ringlev varu on 16.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INDY (ATH) hind?
INDY saavutab ATH hinna summas 4.578412428341301 USD.
Mis oli kõigi aegade INDY madalaim (ATL) hind?
INDY nägi ATL hinda summas 0.25998980053675613 USD.
Milline on INDY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INDY kauplemismaht on $ 10.51K USD.
Kas INDY sel aastal kõrgemale ka suundub?
INDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INDY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:54 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

INDY/USD kalkulaator

Summa

INDY
INDY
USD
USD

1 INDY = 1.5831 USD

Kauplemine: INDY

INDYUSDT
$1.5831
$1.5831$1.5831
+0.32%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu