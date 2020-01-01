IMGNAI (IMGNAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IMGNAI (IMGNAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IMGNAI (IMGNAI) teave imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Ametlik veebisait: https://imgnai.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0 Ostke IMGNAI kohe!

IMGNAI (IMGNAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IMGNAI (IMGNAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 Praegune hind: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 Lisateave IMGNAI (IMGNAI) hinna kohta

IMGNAI (IMGNAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IMGNAI (IMGNAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IMGNAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IMGNAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IMGNAI tokeni tokenoomikat, avastage IMGNAI tokeni reaalajas hinda!

IMGNAI (IMGNAI) hinna ajalugu IMGNAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IMGNAI hinna ajalugu kohe!

IMGNAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IMGNAI võiks suunduda? Meie IMGNAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IMGNAI tokeni hinna ennustust kohe!

