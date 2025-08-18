IMARO (IMARO) reaalajas hind on $ 0.000249. Viimase 24 tunni jooksul IMARO kaubeldud madalaim $ 0.000249 ja kõrgeim $ 0.000288 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMAROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.007860450427121418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00022696364119025.
Lüliajalise tootluse osas on IMARO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -13.54% 24 tunni vältel -25.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IMARO (IMARO) – turuteave
IMARO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 6.47 24 tunnise kauplemismahuga. IMARO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 666595533. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
IMARO (IMARO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IMARO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003899
-13.54%
30 päeva
$ -0.000115
-31.60%
60 päeva
$ -0.000179
-41.83%
90 päeva
$ -0.000471
-65.42%
IMARO Hinnamuutus täna
Täna registreeris IMARO muutuse $ -0.00003899 (-13.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IMARO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000115 (-31.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IMARO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMARO $ -0.000179 (-41.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IMARO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000471 (-65.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IMARO (IMARO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
IMARO is a meme coin on the Solana chain, and the token name is $IMARO.
IMARO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IMARO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IMARO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IMARO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IMARO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IMARO hinna ennustus (USD)
Kui palju on IMARO (IMARO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IMARO (IMARO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IMARO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IMARO (IMARO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMARO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IMARO (IMARO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IMARO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IMARO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
