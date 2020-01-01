Imagen Network (IMAGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Imagen Network (IMAGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Imagen Network (IMAGE) teave Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3. Ametlik veebisait: https://imagen.network/ Valge raamat: https://whitepaper.imagen.network/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/EZGB14NYbqMrsw1QKSgfLXKpj8PrnQBXSjWHbwxpvbAy Ostke IMAGE kohe!

Imagen Network (IMAGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Imagen Network (IMAGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001418013349270515 $ 0.001418013349270515 $ 0.001418013349270515 Praegune hind: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Lisateave Imagen Network (IMAGE) hinna kohta

Imagen Network (IMAGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Imagen Network (IMAGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IMAGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IMAGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IMAGE tokeni tokenoomikat, avastage IMAGE tokeni reaalajas hinda!

Imagen Network (IMAGE) hinna ajalugu IMAGE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IMAGE hinna ajalugu kohe!

